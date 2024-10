Corinthians aposta na Neo Química Arena para escapar da Série B

Foto: Alan Morici/AGIF







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 05/10/2024 - 04:15 • São Paulo (SP)

O Corinthians aposta na força de sua casa para garantir pontos cruciais na reta final do Campeonato Brasileiro na luta para escapar da Série B. E o desafio começa logo neste sábado (5), diante do Internacional, às 19h, na Neo Química Arena.

Dos próximos dez jogos, seis serão disputados em casa. Em 13 jogos como mandante, foram cinco vitórias, sete empates e apenas uma derrota, um aproveitamento de 56,4% até aqui, reforçando a esperança de que os jogos em casa possam ser o diferencial na luta para fugir da parte de baixo da tabela.

Se conseguir vencer os seis jogos que fará em casa daqui até o fim do Brasileirão, o Corinthians conseguiria mais 18 pontos, chegando aos 46, pontuação que praticamente o livraria da queda para a segunda divisão.

Para alegrar ainda mais os torcedores, o Timão vem de dois triunfos em casa, superando o Flamengo e o Atlético-GO. E diante do Internacional, o retrospecto é amplamente favorável. Em dez jogos entre as duas equipes na Neo Química Arena, são quatro vitórias do Corinthians, cinco empates e apenas uma vitória dos gaúchos.

Além do confronto deste sábado, o Corinthians terá pela frente o Athletico-PR no dia 17, outro duelo importante, visto que o time paranaense possui 31 pontos. O Athletico, antes de enfrentar o Corinthians, encara o Botafogo, atual líder do campeonato.

Já o Vitória medirá forças contra o Atlético-MG também neste sábado, enquanto o Fluminense, com 30 pontos, se prepara para o clássico contra o Flamengo, marcado para o dia 17.

Para o duelo contra o Internacional, o técnico Ramón Díaz terá que lidar com desfalques importantes: o zagueiro André Ramalho e o lateral Fagner, expulsos no clássico contra o São Paulo, além do atacante Romero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Alex Santana e Talles Magno seguem em tratamento no departamento médico.

– Nossa preparação foi curta, mas já vínhamos mentalizando essa partida há algum tempo. Sabemos da importância do jogo, precisamos somar pontos no Brasileirão. Conhecemos a qualidade do Internacional, mas em casa temos que ser fortes com o apoio da nossa torcida, que sempre faz a diferença – avaliou o meia André Carrillo.

Com o apoio de sua torcida e a necessidade urgente de pontos, o Corinthians espera transformar a Neo Química Arena em um verdadeiro caldeirão, essencial para evitar a queda à Série B.

Os jogos que o Corinthians ainda tem neste Brasileirão:

5/10 – Internacional – Neo Química Arena

17/10 – Athletico-PR – Neo Química Arena

26/10 – Cuiabá – Arena Pantanal

6/11 – Palmeiras – Neo Química Arena

13/11 – Vitória – Barradão

16/11 – Cruzeiro – Neo Química Arena

24/11 – Vasco – Neo Química Arena

1/12 – Criciúma - Heriberto Hülse

4/12 – Bahia – Neo Química Arena

8/12 – Grêmio – Arena do Grêmio