Após polêmica no Paulistão, gesto entre Leila Pereira e Augusto Melo repercute

O Palmeiras venceu o Corinthians por 2 a 0 no Brasileirão, no último sábado (12), em Barueri. E antes da bola rolar, Leila Pereira, presidente do Alviverde, publicou uma foto com Augusto Melo, mandatário do Corinthians. Na imagem, os dois aparecem com caixas com o escudo dos rivais nas mãos. A cena gerou repercussão nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Há pouco mais de duas semanas, outra cena entre os dois havia viralizado, na final do Campeonato Paulista, vencido pelo Corinthians. Antes do segundo jogo da decisão começar, Leila Pereira afirmou ser bem tratada pela diretoria rival fora das quatro linhas. No entanto, destacou que o mesmo tratamento não se repete dentro de campo.

- A gente é sempre muito bem tratado aqui. Só não tratam a gente bem dentro do campo, vocês sempre ganham - disse Leila a Augusto Melo, em imagem capturada pela "TNT Sports".

continua após a publicidade

Na ocasião, o Corinthians foi campeão ao empatar o jogo em 0 a 0 após a vitória na ida, por 1 a 0. A cena teve repercussão negativa entre torcedores do Palmeiras, e Leila Pereira se pronunciou.

- Futebol está muito chato. Muito 'mimimi'. Dizem que é coisa de mulher, mas tem muito homem fazendo 'mimimi'. Aquilo foi uma brincadeira e uma invasão de privacidade. Uma conversa, uma brincadeira, uma conversa particular. Não temos liberdade nem para brincar com amigos. Todo mundo sabe que na minha gestão o Palmeiras só perdeu duas vezes para o Corinthians. E sobre o meu sorriso… gente, vocês queriam que eu tivesse chorando? Eu não vou ser falsa para ser aquilo que não sou - afirmou Leila Pereira.

continua após a publicidade

Veja a repercussão da foto: