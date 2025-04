Memphis passa em branco e amplia a seca em clássicos pelo Corinthians

O atacante Memphis Depay teve uma atuação apagada na derrota do Corinthians para o Palmeiras por 2 a 0, na noite deste sábado (12), pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 10 pouco produziu ofensivamente e não conseguiu ajudar o time a evitar o revés no Allianz Parque.

Apesar de ter demonstrado disposição em campo, Memphis foi prejudicado pela desorganização coletiva do Corinthians e voltou a passar em branco diante de um rival. Desde que chegou ao clube, em setembro do ano passado, o holandês já disputou nove clássicos e ainda não marcou gols.

O histórico de Memphis contra os principais adversários do Corinthians é o seguinte: cinco jogos contra o Palmeiras, dois contra o Santos e dois contra o São Paulo. Nesses confrontos, ele soma quatro assistências, mas não balançou as redes.

Em cinco jogos diante do Palmeiras, o jogador contribuiu com duas assistências e demonstrou eficiência ao participar diretamente de um gol a cada 211 minutos em campo. Mostrou boa visão de jogo ao realizar nove passes decisivos e habilidade individual com oito dribles certos.

Sua estreia em clássicos foi em um Majestoso contra o São Paulo, 20 dias após ser anunciado pelo clube. Na ocasião, ele entrou no segundo tempo e atuou por 30 minutos. Depois, foi titular em um Derby pelo Brasileirão, jogando por cerca de 65 minutos antes de ser substituído. O Corinthians venceu por 2 a 0, mas Memphis teve participação discreta.

O primeiro clássico de 2025 foi novamente contra o São Paulo, no MorumBis, com derrota do Timão por 3 a 1. Foi a primeira vez que o camisa 10 atuou durante os 90 minutos em um clássico. A partir dali, Memphis começou a se destacar pelas assistências: serviu Yuri Alberto em um gol no Derby da fase de grupos do Paulistão, no Allianz Parque, e voltou a acionar o camisa 9 em dois clássicos contra o Santos — um pela fase inicial e outro na semifinal.

Na final do Campeonato Paulista, no empate sem gols com o Palmeiras, Memphis novamente esteve em campo, mas sem protagonismo. No reencontro entre as equipes neste sábado, a história se repetiu: o holandês teve atuação discreta e não conseguiu evitar a derrota do Corinthians.

Com quatro pontos em três rodadas, o Timão tentará a recuperação no Brasileirão na próxima rodada, quando recebe o Fluminense, na quarta-feira (16), às 19h30, na Neo Química Arena.