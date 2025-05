Yuri Alberto exalta atitude de Memphis Depay após atingir marca pelo Corinthians

Principal destaque da vitória do Corinthians sobre o Internacional por 4 a 2, Yuri Alberto agradeceu a Memphis Depay pela oportunidade de cobrar a penalidade que virou o placar na Neo Química Arena e garantiu seu terceiro gol no confronto.

continua após a publicidade

+ Dorival exalta poder de reação do Corinthians e explica variações táticas

Com o feito, o atacante do Timão se tornou o primeiro jogador a anotar um hat-trick na atual edição do Brasileirão e chegou aos quatro gols na competição.

– Só agradecer a Deus e essa torcida que merece demais, feliz em poder estar fazendo mais um hat-trick aqui. Ao Bidu, que sofreu o pênalti, hoje o batedor era Memphis, falei que a decisão era dele, ele me deixou bater o pênalti pra alcançar essa marca de hat-trick – cometou Yuri em entrevista após o término do duelo.

continua após a publicidade

Após abrir o placar, o Corinthians sofreu a virada nos minutos finais do primeiro tempo e precisou reagir para conquistar os três pontos em casa. Para Yuri, o apoio da torcida foi fundamental para o resultado positivo, que levou o time aos dez pontos na tabela de classificação.

– Muito feliz, desde 2022 sem marcar um hat-trick, que eu gosto muito disso. É uma marca muito importante. Atingindo marcas com essa idade é uma coisa que pra mim é Deus me honrando demais, Deus me usando. E estou muito feliz, agradecer à torcida – completou.

continua após a publicidade

Yuri Alberto durante partida entre Corinthians e Internacional, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Próximo jogo do Corinthians

Após a vitória na Neo Química Arena pelo Brasileirão, o Corinthians vira a chave e se prepara para enfrentar o América de Cali, da Colômbia, na próxima terça-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Em terceiro lugar no grupo, a equipe comandada por Dorival Júnior precisa vencer para seguir sonhando com a liderança da chave.