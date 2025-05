Atitude enigmática de Memphis após Corinthians x Internacional viraliza

Memphis Depay, mais uma vez, viralizou na web com atitude misteriosa após o fim da partida entre Corinthians e Internacional. Os dois times fizeram um jogo eletrizante, com emoção, polêmicas e muito auxílio do VAR na noite deste sábado (3), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O jogador postou, momentos após o fim da partida, dois emojis em seu "X" pessoal. Um emoji de circo e um de palhaço. Nos comentários da publicação, os internautas se dividiram em possíveis explicações para a atitude enigmática de Memphis.

Memphis comemora gol, que foi anulado posteriormente, em Corinthians x Internacional (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Como foi o jogo do Corinthians?

Com a vitória, o Corinthians foi a 10 pontos e subiu para a sétima posição, ultrapassando o Internacional, que manteve os nove pontos e ficou na oitava colocação.

continua após a publicidade

O Corinthians teve um início de jogo promissor, em que pressionou o Internacional. Memphis acertou cabeçada no travessão. O Timão seguiu em cima e conseguiu seu gol aos 25 minutos. Memphis acionou Yuri Alberto, que se livrou de Vitão e Fernando e chutou no cantinho para abrir o placar.

Só que o gol corintiano fez o Inter começar a dominar as ações da partida e a empurrar o Corinthians para seu campo defensivo e pressionar a saída de bola dos donos da casa. O Colorado aproveitou um passe errado de Carrilo aos 37 minutos e empatou após Wesley cruzar e Aguirre só completar para o gol, após vacilo do goleiro Hugo Souza.

continua após a publicidade

O Inter aumentou o ritmo e virou o placar pouco depois. Após bela triangulação na direita, Alan Patrick apareceu na área e rolou para Thiago Maia, livre, marcar o segundo do time gaúcho, aos 41 minutos.

O Corinthians voltou mais ligado no segundo tempo e até conseguiu o empate no início, com Yuri Alberto, mas o árbitro Paulo César Zanovelli anulou o gol após revisão no VAR e marcou falta de Matheuzinho em Wesley no início da jogada.

Só que Bruno Henrique foi expulso pouco depois, ajudando o Corinthians a aumentar a pressão em busca do empate. Que chegou três minutos após a expulsão. Após cruzamento de Carrillo, Romero escorou e Yuri Alberto, novamente, marcou para o Corinthians, aos 18 minutos

O que se viu nos minutos seguintes foi quase que um exercício de ataque contra defesa. O Corinthians não dava espaço para o Internacional, que só conseguia sair jogando via chutões para o ataque.

Dorival então lançou o Corinthians ao ataque, tirou os volantes Raniele e Martínez para a entrada do meia Igor Coronado e do atacante Talles Magno. O Corinthians foi encurralando o Internacional. Memphis Depay acertou a trave em cruzamento de Carrillo aos 30 minutos. Três minutos mais tarde, o lance se repetiu, Memphis acertou novamente o travessão, mas a bola pingou dentro do gol. Era a virada corintiana, frustrada pelo VAR de novo. Agora André Ramalho fez falta em Luiz Otávio.

Nos acréscimos, Matheus Bidu sofreu pênalti de Óscar Romero. Yuri Alberto marcou e virou a partida. Aos 52 minutos, após rápido contra-ataque, Igor Coronado apareceu na pequena área e apenas empurrou para decretar o 4 a 2.