Web se revolta com polêmicas de arbitragem e VAR em Corinthians x Internacional

A sétima rodada do Brasileirão 2025 começou nesta sexta-feira (2), e seguiu neste sábado, cumprindo o protocolo de polêmicas de arbitragem. Os lances duvidosos e as revisões demoradas no VAR fizeram torcedores reclamarem na web. O jogo entre Corinthians e Internacional foi o mais comentado do dia.

Só na partida entre Corinthians e Internacional, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli foi 4 vezes ao VAR. Ao todo, na partida, foram dois gols anulados e dois possíveis pênaltis não marcados. Um dos lances de pênalti gerou reclamação do perfil oficial do Internacional. O time também publicou lances de outras partidas como comparação.

- Wesley foi puxado e agarrado dentro da área, impedido de finalizar uma chance clara de gol. O pênalti foi ignorado pela arbitragem. Lances como esse não podem seguir sendo tratados com naturalidade.

- Não há critério da arbitragem. Há um pênalti no Wesley. Todas as imagens deixam claro isso. O árbitro de campo tem uma bengala, que é o VAR. Façam uma análise sobre a expulsão do Bruno Henrique. No lance anterior, do Romero, foi falta. Não foi aplicada a falta, e aí vem a situação do Bruno. O primeiro e o segundo amarelos não eram lances para cartão - disse o vice de futebol do Internacional.

A bronca dos internautas não ficou só na partida da Neo Química Arena. Em Fluminense x Sport, torcedores contestaram a anulação de pênalti em Arias após revisão no VAR.

O que vem por aí para Corinthians e Internacional

Na próxima rodada do Brasileirão, o Corinthians vai até Mirassol enfrentar os donos da casa no Maião, sábado, dia 10, às 18h30. Antes disso, na terça-feira (6), o time recebe o América de Cali, da Colômbia, pela Copa Sul-Americana.

Já o Internacional volta a campo pelo Brasileirão no domingo (11), quando enfrenta o Botafogo, no Rio de Janeiro. No meio da semana, o Colorado enfrenta o Atlético Nacional, da Colômbia, pela Libertadores.