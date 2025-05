Dorival exalta poder de reação do Corinthians e explica variações táticas

Dorival Júnior se mostrou satisfeito com o poder de reação apresentado pelo Corinthians, que derrotou o Internacional de virada por 4 a 2, na Neo Química Arena. Com o resultado, o treinador chegou a sua segunda vitória à frente do comando técnico do clube, a primeira pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

+ Coronado comemora golaço pelo Corinthians e manda recado para Dorival: 'Quero ajudar mais'

Para Dorival, o time controlou o ritmo das ações durante a maior parte do confronto, apesar de perder a vantagem no placar nos minutos finais do primeiro tempo. O desempenho nos 45 minutos finais, no entanto, foi fundamental para o triunfo.

- Um desequilíbrio de sete ou oito minutos acaba tirando o nosso jogo. Um time forte, com volume de jogo. Voltamos para o segundo tempo, para mim o principal ponto foi manter a organização da equipe. Mesmo que com um a mais, pressionando toda hora, criamos. Fizemos o resultado no fim, valeu pela insistência e pela dedicação de uma equipe que não abaixou a cabeça e não se entregou nos 90 minutos - afirmou.

continua após a publicidade

Preterido por Ramón Díaz nas últimas semanas de trabalho, Hugo venceu a disputa com Matheus Bidu e voltou a ser titular na lateral esquerda. A decisão foi tática e motivada pelas valências defensivas do jogador, que atuou como uma espécie de terceiro zagueiro em alguns momentos do confronto.

– Queríamos um jogador um pouco mais fixo, teoricamente um terceiro homem de marcação. As características do Hugo batiam muito com isso, fez dois treinos muito bons e nos deu confiança. Ainda conhecemos muito pouco de cada atleta. Não quero que a gente desacredite dele, certamente ele terá novas oportunidades. Faço questão que todos estejam em condições de brigar por suas respectivas posições - completou.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 10 pontos e ultrapassou o rival na tabela de classificação. O Timão volta a campo na próxima terça-feira, quando recebe o América de Cali na Neo Química Arena, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Veja outras respostas de Dorival

Produção de Memphis

- Pelo pouco do que vi e por aquilo que assisti, quero ele mais próximo da área adversária. Ele tem que estar ali, próximo, flutuar como ele faz, justamente fugindo das marcações, buscando as costas dos volantes. Para mim, essa é a função natural dele. Ele ainda não atingiu tudo o que ele pode, tenho convicção de que ele pode evoluir muito aqui dentro.

Decisões da arbitragem

- É difícil falar alguma coisa, ali é muita interpretação. Não sei se o VAR deveria intervir naquele instante, é só essa dúvida que eu tenho.

Atuação de Coronado

- Benéfico para todos nós, para o Corinthians e para ele. Pontuei que gostaria de ver o Coronado que vi em outros momentos, mais ativo e se expondo. Ele tem potencial para isso