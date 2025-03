Yuri Alberto comemora ponto ‘suado’ e mira estreia na Sul-Americana: ‘Torcedor quer o título’

O atacante Yuri Alberto foi o único titular do Corinthians que esteve em campo no empate diante do Bahia, neste domingo (30), na Fonte Nova, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 9 atuou por 45 minutos no confronto que terminou 1 a 1.

Yuri Alberto destacou a intensidade da partida contra um adversário de grande força, também campeão estadual, reconhecendo que o empate, conquistado na reta final do confronto com gol de Héctor Hernández, não foi um resultado negativo.

- Nossa caminhada começou hoje contra um time fortíssimo, que também é campeão estadual. Queríamos a vitória, mas sair daqui com um ponto, não é de todo mal. Enfrentamos uma viagem após uma decisão dificílima contra nosso maior rival. É muito bom viver isso aqui no Corinthians. Time grande tem disso... Jogo atrás de jogo, em competições diferentes e sempre com a cabeça voltada para a vitória. Hoje ela não veio, mas nosso torcedor sabe que o foco da nossa equipe é colocar o Corinthians na briga pelo título em todos os campeonatos que disputa. Quem entrou em campo hoje deu seu melhor e nosso espírito de luta foi coroado com o gol no fim. Valorizo demais a postura de todos nossos jogadores e tenho certeza que nosso torcedor também. Vamos jogo a jogo mostrar que o lugar do Corinthians é brigando no topo - disse Yuri.

Logo no início do segundo tempo, Yuri Alberto foi visto com uma bolsa de gelo no tornozelo no banco de reservas. O camisa 9 alvinegro vem sofrendo com dores no ombro desde o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores.

O auxiliar técnico Emiliano Díaz tranquilizou os torcedores ao afirmar que Yuri está bem, apenas cansado após um jogo de alta intensidade.

— Yuri está bem, veio de um jogo de alta intensidade, mas está bem. São dores normais, estava cansado. Fizemos a troca para ajustar o time, e o grupo entendeu as mudanças. Não é fácil jogar em dois sistemas diferentes em 90 minutos, mas está tudo sob controle - disse Emiliano.

Yuri Alberto foi um dos principais jogadores do título do Corinthians no Paulistão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Sequência do Corinthians

O Campeão Paulista de 2025 volta a campo já nesta quarta-feira (2), diante do Huracán, da Argentina, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O camisa 9 enfatizou a importância do título para os torcedores do Corinthians e reforçou o foco da equipe na estreia, que será contra um time bem posicionado no Campeonato Argentino.

"Sabemos o quanto nosso torcedor quer este título. Vamos iniciar nossa caminhada contra um time que está bem no Campeonato Argentino. Temos que entrar focados, com muita atenção e mostrando que na nossa casa, mandamos nós. Se Deus quiser, vamos fazer um grande jogo e conquistar os três pontos nessa estreia", concluiu o artilheiro.