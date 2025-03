Héctor Hernández comemora primeiro gol pelo Corinthians: ‘tirei um peso’

Autor do gol que decretou o 1 a 1 contra o Bahia, neste domingo (30), Héctor Hernández comemorou ter marcado seu primeiro gol com a camisa do Corinthians.

— Um pouco agridoce pelo jogo, mas bom, conseguimos um bom empate fora de casa contra uma equipe muito competitiva como o Bahia. Agora é pensar na próxima partida e manter a ambição de continuar vencendo jogos. Individualmente, estou contente, tirei um peso das costas que carregava há muito tempo e estou muito feliz — declarou o jogador, aos “Sportv”.

O espanhol, que tem tido poucas oportunidades, falou sob a preparação para estar pronto e poder ajudar cada vez mais o time.

— Eu vinha mentalmente forte, sabia que a concorrência era muito grande, o time está muito bem, está ganhando. Isso é o mais importante, eu sempre estive lá contribuindo com coisas boas para a equipe, esperando minhas oportunidades, fazendo o melhor possível. E, bom, hoje aconteceu de eu poder entrar, fazer o gol, ajudar a equipe e estou muito contente.

O gol de Hernández saiu aos 44 minutos do segundo tempo, após o Corinthians aproveitar o fato de jogar com um a mais por quase toda a etapa final, já que Everton Ribeiro foi expulso aos 5 minutos do segundo tempo.

Na segunda rodada, o Corinthians faz seu primeiro jogo em casa neste Brasileirão. No sábado (5), a equipe recebe o Vasco, na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília).

Antes o time tem a Copa Sul-Americana pela frente. O Timão estreia no torneio continental nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), contra o Huracán-ARG, na Neo Química Arena.