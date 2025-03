Saiba qual a situação de Yuri Alberto, substituído no empate do Corinthians com o Bahia

Yuri Alberto foi o único titular do Corinthians a começar o jogo contra o Bahia, mas precisou ser substituído no intervalo devido a dores no ombro e no tornozelo. O atacante, que é o artilheiro do Corinthians nesta temporada com sete gols, jogou apenas o primeiro tempo.

Logo no início do segundo tempo, Yuri Alberto foi visto com uma bolsa de gelo no tornozelo no banco de reservas. O camisa 9 alvinegro vem sofrendo com dores no ombro desde o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores.

O auxiliar técnico Emiliano Díaz tranquilizou os torcedores ao afirmar que Yuri está bem, apenas cansado após um jogo de alta intensidade.

— Yuri está bem, veio de um jogo de alta intensidade, mas está bem. São dores normais, estava cansado. Fizemos a troca para ajustar o time, e o grupo entendeu as mudanças. Não é fácil jogar em dois sistemas diferentes em 90 minutos, mas está tudo sob controle.

De volta a São Paulo, Yuri Alberto será reavaliado pelo departamento médico do clube para definir sua disponibilidade para o próximo confronto, contra o Huracán, da Argentina, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, na quarta-feira.

A prioridade é que o camisa 9 esteja apto para o jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Vasco, no próximo sábado, na Neo Química Arena.

