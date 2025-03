Ramón Díaz elogia reservas do Corinthians em empate com o Bahia: ‘felizes com o elenco’

O Corinthians arrancou um ponto do Bahia fora de casa, neste domingo (30). O gol do 1 a 1 foi marcado pelo centroavante Héctor Hernández. O espanhol não entrava em campo há sete jogos e marcou seu primeiro gol pelo clube, decretando o empate. Ramón Díaz elogiou os reservas que compuseram o time.

— Realmente, estou feliz pelo grupo, porque eles sabem da importância do Brasileirão. Então sabem que não podemos perder. Eles (Bahia) foram muito superiores no primeiro tempo, tem uma equipe muito dinâmica. Foi um jogo tenso para os dois lados. No segundo tempo, melhoramos quando expulsaram um do time deles. A equipe criou ocasiões, Romero teve um gol anulado. Estamos satisfeitos por um monte de coisas. Tivemos que mudar, trazer uma equipe praticamente nova, mas foi um time muito responsável. Contente por eles — afirmou Ramón.

O auxiliar Emiliano Díaz festejou o gol de Héctor Hernández e elogiou a persistência do espanhol.

— Surpresa não, ele foi escolhido. Adaptação a alguns custa mais ou menos, ao futebol brasileiro, ao país. Estamos felizes, temos uma peça a mais nesta posição, vai ter toda a possibilidade de jogar, são três torneios. Muito feliz pelo Héctor, sofreu, custou a adaptação. Mas sempre com alegria na cara, ajudando, mesmo sem relacionado estava com cara feliz, e Deus paga. O gol, como grupo, quando entrou, fizemos uma comemoração por ele. Não é fácil adaptar ao futebol brasileiro, à pressão do Corinthians — analisou Emiliano.

O gol de Hernández saiu aos 44 minutos do segundo tempo, após o Corinthians aproveitar o fato de jogar com um a mais por quase toda a etapa final, já que Everton Ribeiro foi expulso aos 5 minutos do segundo tempo.

Emiliano Díaz também elogiou o desempenho do Corinthians no empate deste domingo. O auxiliar técnico argentino destacou o pouco tempo de preparação da equipe, que teve apenas um treino após a conquista do Campeonato Paulista, e reconheceu o empenho dos jogadores.

— Muito feliz pelo elenco que a gente tem, eles vieram de uma semana sem jogar. Nós tivemos viagem, a final (do Paulistão), não tivemos tempo para trabalhar na verdade, e o grupo fez o segundo tempo que fez, foi incrível, estamos felizes com o elenco. Vamos brigar. Vamos levar com toda responsabilidade todos os jogos, todos estão preparados para jogar da mesma forma tática, física e mental — finalizou o auxiliar Emiliano Díaz.

Na segunda rodada, o Corinthians faz seu primeiro jogo em casa neste Brasileirão. No sábado (5), a equipe recebe o Vasco, na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília).

Antes o time tem a Copa Sul-Americana pela frente. O Timão estreia no torneio continental nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), contra o Huracán-ARG, na Neo Química Arena.