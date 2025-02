Autor de dois gols, Yuri Alberto celebra marca em vitória do Corinthians

O Corinthians venceu o Santos por 2 a 1, nesta quarta-feira (12), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. Yuri Alberto marcou os dois gols do Timão, enquanto Guilherme diminuiu para o Peixe. O centroavante do Timão chegou ao 100º gol na carreira. Nesta temporada, Yuri Alberto marcou três gols, todos em clássicos. O primeiro foi no empate com o Palmeiras em 1 a 1, no Allianz Parque.

— Marca de 100 gols como profissional é importante. Tenho que agradecer a todos que me ajudam no clube, e à minha família também. O grupo tem alcançado grandes coisas, no fim do ano passado subimos a régua e não pode ser diferente — disse Yuri Alberto em entrevista à Record.

Yuri Alberto marcou dois gols na vitória do Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Retorno do trio ofensivo

A vitória do Corinthians marcou o retorno do trio ofensivo Rodrigo Garro, Memphis e Yuri Alberto no time titular. Os jogadores não atuavam juntos desde a vitória do Timão sobre o Grêmio por 3 a 0, na última rodada do Brasileirão do ano passado.

Na temporada passada, o clube alvinegro engatou uma sequência de nove vitórias no final da competição e conseguiu fazer o Corinthians pular da zona de rebaixamento para a Pré-Libertadores.

— A gente sabe que no final do ano passado a gente subiu a régua. E este ano não pode ser diferente, a gente tem que encarar cada jogo com uma grande final. Hoje a gente já está classificado, a gente veio como uma grande final. É assim que a gente tem que enfrentar cada jogo aqui no Corinthians. A responsabilidade aqui é muito grande — disse o atacante do Timão.

Próximo jogo do Corinthians

Classificado e líder da tabela geral do torneio, o Timão volta a entrar em campo pelo Campeonato Paulista no próximo sábado (15). O Corinthians encara a Portuguesa, às 18h30 (de Brasília), no Pacaembu, na décima rodada da competição.