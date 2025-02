Fiel bate recorde de público do Corinthians na Neo Química Arena

O Corinthians venceu o Santos por 2 a 1, nesta quarta-feira (12), na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Yuri Alberto marcou os dois gols do Timão, enquanto Guilherme diminuiu para o Peixe.

continua após a publicidade

➡️Corinthians vence o Santos em noite inspirada de Yuri Alberto

Além da primeira vitória do clube alvinegro em clássicos na temporada, o resultado marcou o recorde de público da Fiel em jogos do Corinthians na Neo Química Arena. Ao todo, 48.169 torcedores do Timão estiveram no estádio. A renda total da partida foi de R$ 2.952.483,00.

A Fiel superou a presença na semifinal da Copa do Brasil de 2023, quando o Corinthians bateu o São Paulo por 2 a 1, na Neo Química Arena. Na ocasião, 46.157 torcedores estavam presentes no Majestoso vencido pelo clube alvinegro. O Timão acabou sendo eliminado da competição continental após ser derrotado por 2 a 0 para o São Paulo, no Morumbis.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Yuri Alberto foi o autor dos dois gols do Corinthians contra o Santos, nesta quarta-feira (12), na Neo Química Arena (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Maiores públicos do Corinthians na Neo Química Arena

- 1ª) Corinthians 2 x 1 Santos - Paulistão 2025 - Público: 48.169 torcedores

- 2ª) Corinthians 2 x 1 São Paulo - Copa do Brasil 2023 - Público: 46.517 torcedores

- 3ª) Corinthians 0 x 0 Flamengo - Copa do Brasil 2022 - Público: 46.486 torcedores

- 4ª) Corinthians 2 x 1 São Paulo - Paulista 2019 - Público: 46.481 torcedores

- 5ª) Corinthians 0 x 0 Flamengo - Copa do Brasil 2024 - Público: 46.426

Próximo jogo

Já classificado para a próxima fase do Paulistão, o Corinthians volta a entrar em campo pela competição no próximo sábado (15), às 18h30 (de Brasília), no Pacaembu. O confronto é válido pela décima rodada da competição.