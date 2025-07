Dorival diz ter acordo por reforços e revela dificuldade do Corinthians no mercado

O Corinthians bateu o Ceará por 1 a 0 e quebrou um jejum de cinco jogos sem vitórias na temporada. Apesar do alívio com o resultado pelo Brasileirão, Dorival Júnior foi sincero ao falar sobre o elenco. Em entrevista coletiva concedida no Castelão, o treinador revelou que tem um acordo com a diretoria para a contratação de pelo menos quatro reforços.

— Eu acho que o trabalho de um treinador passa por um detalhe como esse, é importante que a gente coloque ao nosso torcedor, quando fiz um acerto com a diretoria do Corinthians, em especial com o Fabinho, nós acertamos que precisaríamos, naquele momento, de pelo menos quatro jogadores que chegassem para acrescentar ao grupo de trabalho, isso foi definido lá atrás — disse o treinador após o triunfo do Timão.

Dorival chegou ao Corinthians no final de abril, depois da demissão de Ramón Díaz. Quando foi contratado, o presidente do clube era Augusto Melo, afastado pelo Conselho Deliberativo no dia 26 de maio. Atualmente, o Timão é presidido provisoriamente por Osmar Stábile, até o dia 9 de agosto, quando os associados do clube vão ratificar, ou não, o impeachment do ex-mandatário.

Com as recentes mudanças, o Corinthians sofreu alterações na diretoria. O único que permaneceu foi Fabinho Soldado, executivo de futebol. Dorival Júnior revelou que a instabilidade política tem sido um empecilho para o clube no mercado e afirmou que, por causa disso, algumas negociações foram perdidas.

— Naturalmente que tivemos muitas dificuldades em razão dessas mudanças todas que vocês estão acompanhando em relação ao clube, a saída do presidente Augusto, a vinda do presidente que está a frente da equipe, que está procurando desenvolver também e dar sequência nessas possíveis contratações, porém elas ficaram um tempo paradas, justamente desse problema que tivemos, o Fabinho está trabalhando incessantemente para alcançarmos alguns nomes, perdemos alguns no meio do caminho em razão da espera que tivemos que ter — falou o treinador.

Recado para a Fiel

A janela de transferências abriu no dia 10 de julho e vai até setembro. Os principais pedidos de Dorival Júnior são por jogadores que atuem pelos lados do campo. Contra o Ceará, o treinador precisou escalar Gui Negão como titular pela primeira vez, já que Memphis, Yuri Alberto e Romero foram desfalques.

Dorival Júnior destacou que busca trabalhar com o elenco que tem à disposição, mas que não gostaria de forçá-lo, como ao escalar jovens em situações complicadas. Por fim, pediu paciência aos torcedores.

— Todos nós sabemos que o Corinthians precisa de mais alguns nomes que venham a reforçar esse grupo de trabalho, vou falar apenas uma vez isso, não vou ficar batendo, já falei na semana passada, eu acho que o mais importante é focar o trabalho em cima dos que aqui estão, aguardando as possibilidades que existam, mas acima de tudo sendo leal com nosso torcedor, o mais importante. O torcedor tem que ter consciência e saber o momento que o clube está passando, as dificuldades que estamos passando, os problemas enfrentados, mas acima de tudo buscando soluções internamente — finalizou o treinador.