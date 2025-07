Agenda L!: curtinhas do Corinthians do dia 17/07/2025

O Corinthians voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira (16), o Timão superou o Ceará por 1 a 0, no Castelão, e encerrou uma sequência de cinco jogos sem triunfo na temporada. Com o resultado, o clube alvinegro chegou a 19 pontos e subiu para a 9ª colocação. Nesta quinta-feira (17), o elenco começa a pensar no Majestoso.

Agenda do Corinthians

O Timão começa a se preparar para o próximo compromisso pelo Brasileirão. Nesta quinta-feira (17), o Corinthians faz a primeira atividade pensando no confronto contra o São Paulo, no sábado (19), às 21h (de Brasília), no Morumbis.

Desafio do Timãozinho

Nesta quinta-feira (17), o Corinthians entra em campo pelo Brasileirão Sub-20. O Timão enfrenta o Fluminense, no estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro, às 21h30 (de Brasília). A partida será transmitida pelo SporTV (TV fechada).

Vitória no Majestoso e título continental

Exatamente 12 anos atrás, o Corinthians garantiu a Recopa Sul-Americana ao derrotar o São Paulo por 2 a 0 no Pacaembu, no dia 17 de julho de 2013. Os gols da vitória foram marcados por Romarinho e Danilo, que confirmaram o título com um placar agregado de 4 a 1, já que o Timão havia vencido o jogo de ida no Morumbi por 2 a 1.

Essa conquista representou a terceira taça internacional do clube em pouco mais de um ano, celebrando uma fase histórica que também contou com a conquista da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes no ano anterior.

Corinthians conquistou o título ao vencer o São Paulo por 2 a 0 (Foto: Eduardo Viana/Lancepress!)

