Auxiliar do Corinthians elogia equipe em vitória e minimiza ‘sufoco’

Nesta quarta-feira (12), o Corinthians venceu o Santos por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Yuri Alberto marcou os dois gols do Timão, enquanto Guilherme diminuiu para o Peixe. Após a partida, o técnico Ramón Díaz e Emiliano Díaz, auxiliar do clube alvinegro, falaram sobre o resultado.

continua após a publicidade

➡️Fiel bate recorde de público do Corinthians na Neo Química Arena

O Timão fez dois gols e ampliou a partida na maior parte do tempo. No segundo tempo, após o gol do Peixe, a equipe adversária cresceu no duelo e ofereceu perigo à defesa alvinegra. Emiliano Díaz minimizou os riscos sofridos pela equipe no duelo.

— A análise foi que jogamos contra um grande time. Eles também jogam. Não é só a gente que temos que ter o controle do jogo. Adversário pode jogar. Ajustamos na linha de três deles, eles não vinham jogando assim. Foi um grande jogo — disse o membro da comissão técnica do Corinthians.

continua após a publicidade

Ramón Díaz durante partida do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Passou sufoco?

Apesar da boa partida do Timão, que mostrou entrosamento ofensivo com Garro, Memphis e Yuri Alberto titulares pela primeira vez, o Santos terminou o jogo com números melhores no segundo tempo. Em toda a etapa final, o Peixe finalizou nove vezes contra apenas duas do Corinthians

— Não tivemos sufoco. Tivemos uma ação de gols e só. Começaram atacar um pouco mais. E com a saída do Neymar tivemos mais tranquilidade porque ele nunca pode ficar sozinho. Eles não tiveram grandes chances — finalizou o auxiliar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Próximo jogo do Corinthians

Classificado e líder da tabela geral do torneio, o Timão volta a entrar em campo pelo Campeonato Paulista no próximo sábado (15). O Corinthians encara a Portuguesa, às 18h30 (de Brasília), no Pacaembu, na décima rodada da competição.