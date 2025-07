Enfim chegou o dia do retorno do Corinthians aos gramados. Após um mês de paralisação do calendário nacional para a disputa do Mundial de Clubes, o Timão volta a disputar uma partida pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (13). Veja os detalhes;

Dia de jogo no Brasileirão

O Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino neste domingo (13), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o retorno do Timão aos gramados após um mês sem jogos oficiais, o último foi o empate por 0 a 0 com o Grêmio, em 12 de junho. Dorival Júnior tenta encerrar uma sequência de quatro partidas sem vitória.

Com 12 pontos, o Corinthians ocupa a décima colocação na tabela e busca se aproximar da zona de classificação para as competições internacionais.

Corinthians entra em campo pelo Brasileirão (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Provável escalação

A provável escalação do Corinthians para enfrentar o Red Bull Bragantino tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Carrillo e Garro; Memphis e Romero. O técnico Dorival Júnior deve promover mudanças no esquema tático, com a entrada de Garro e a formação de um meio-campo em losango. André Ramalho e Breno Bidon são desfalques por suspensão.

Desafio nas quadras

O Corinthians enfrenta o Unimed Campinas neste domingo (13), às 11h (de Brasília), no Ginásio do Tênis Clube de Campinas, pelas quartas de final da LBF. A partida terá transmissão gratuita da TV Brasil e da Globo para a região de Campinas.

