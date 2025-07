Yuri Alberto tem evolução, mas desfalca Corinthians contra Bragantino

O Corinthians não contará com Yuri Alberto na partida contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (12). O camisa 9 sofreu uma fratura no processo transverso da vértebra L1, do lado direito, no dia 24 de maio, durante a partida contra o Atlético-MG, e segue em recuperação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Em entrevista à Corinthians TV, o médico Dr. André Jorge detalhou o processo de recuperação de Yuri Alberto.

— Bom, o Yuri teve uma lesão na coluna vertebral, no dia 24 de maio, uma fratura da vértebra L1, e vem evoluindo super bem desde então, com tratamentos do Departamento Médico, com a fisioterapia, aliado a novas tecnologias, aparelhos que agregam tecnologia mais avançada para tentar acelerar um pouco a cicatrização dele. E tem a própria formação física dele, que também colabora com a evolução, com o comprometimento profissional dele, que, ímpar, também ajudou bastante nessa recuperação — disse André.

➡️Corinthians estreia biometria facial na Neo Química Arena contra o Bragantino

— Ele está tendo uma recuperação muito satisfatória, muito além do que a gente imaginava que ele ia ter. Ele está completando 50 dias de lesão agora. A gente está preparando, ele está agora no processo de transição junto com a preparação física. Ainda não vai ser nesse domingo que o Yuri vai voltar com a gente, não vai estar jogando no domingo, mas muito em breve, com certeza, vai estar ajudando a gente aí no restante do campeonato — completou.

continua após a publicidade

➡️Dorival Júnior terá zagueiro à disposição pela primeira vez no Corinthians

Foco na tabela

O Corinthians encara o Red Bull Bragantino neste domingo (13), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida é válida pela 13ª rodada do Brasileirão, e o Timão ocupa o décimo lugar na tabela de classificação. Ao todo, o clube alvinegro foi vazado 15 vezes no torneio.

Provável escalação do Corinthians contra o Red Bull Bragantino:

Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Ángel Romero. (Técnico: Dorival Júnior)

continua após a publicidade