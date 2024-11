Rodrigo Garro destaca própria atuação em vitória do Corinthians

Rodrigo Garro em ação pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 22:55 • São Paulo (SP)

Nesta segunda-feira (4), o Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 0, na Neo Química Arena. Rodrigo Garro e Yuri Alberto fizeram os gols da vitória alvinegra. Com o resultado, a equipe comandada por Ramón Díaz subiu para a 13ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro.

Após a partida, Rodrigo Garro, autor de um gol e uma assistência na partida, falou sobre o jogo. O meia corinthiano falou sobre a semana difícil vivida. O jogador perdeu um gol na derrota contra o Racing, na quinta-feira (31), e foi criticado pela Fiel.

Rodrigo Garro falou sobre atuação em vitória do Corinthians contra o Palmeiras na Neo Química Arena Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

- Foi uma semana difícil para mim, fora de um sonho que particularmente era importante cumprir, mas é o futebol né. Hoje estamos aqui, participei de dois gols, fico feliz pelas pessoas que estão comigo, minha família, meus pais, irmãos, minha família, pessoas que sempre apoiam - disse o jogador.

Foi a primeira vitória em um clássico de Rodrigo Garro no Corinthians. Contratado no início desta temporada, o argentino havia marcado um gol no empate por 2 a 2 contra o Palmeiras, no Campeonato Paulista. Na ocasião, o Timão atuava com dois jogadores a menos.

Rodrigo Garro destacou a boa atuação no clássico e declarou que são esses os jogos que entram na memória do torcedor.



— Nestes jogos são os que se recordam. Feliz por entrar na história deste clube - disse o jogador após a vitória corinthiana no Dérbi.

Próximo jogo

Com o resultado positivo, o clube alvinegro subiu para a 13ª posição no Campeonato Brasileiro. Na 33ª rodada, o Corinthians visita o Vitória, em Salvador. O confronto será no sábado (9), às 16h30 (horário de Brasília), no Barradão.