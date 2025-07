O Corinthians fará na manhã deste sábado (12) o último treino antes do duelo contra o Red Bull Bragantino, marcado para domingo (13), às 19h, na Neo Química Arena, pelo retorno do Brasileirão. A atividade será a última oportunidade para Dorival Júnior ajustar a equipe.

Foco no Brasileirão

O Corinthians faz neste sábado (12) o último treino antes de enfrentar o Red Bull Bragantino, no domingo (13), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade no CT Dr. Joaquim Grava será a última oportunidade para Dorival Júnior ajustar a equipe, que volta a campo após um mês sem jogos oficiais, o último foi o empate por 0 a 0 com o Grêmio, em 12 de junho.

O Corinthians ocupa o décimo lugar na classificação e soma 15 gols sofridos até aqui no Brasileirão. A meta agora é somar pontos para se aproximar da zona de classificação para as competições internacionais.

Compromissos pela base

O Corinthians terá diversos compromissos pelas categorias de base. As equipes sub-15 e sub-17 enfrentam o São José, no estádio Martins Pereira, em duelos que acontecerão às 9h (de Brasília), e 1hh, respectivamente. As partidas não terão transmissão.

No Paulistão Sub-20, o Corinthians encara o Referência FC, às 15h (de Brasília), na Fazendinha. O Timão ocupa a terceira colocação no Grupo B.

Brabas em desafio internacional

O Corinthians faz a sua estreia no torneio amistoso Teal Rising Cup contra o Chicago Stars. A partida será às 18h30 (de Brasília) no CPKC Stadium, em Kansas City, nos EUA. A partida terá transmissão exclusiva na Corinthians TV.

Timão terá compromisso nos EUA (Fotos: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Próximos jogos do Corinthians no futebol profissional