Dorival Júnior terá zagueiro à disposição pela primeira vez no Corinthians

O Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino neste domingo (13), às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. A partida na Neo Química marca o retorno do Timão aos gramados após a paralisação do calendário nacional para a disputa do Mundial de Clubes.

O último jogo do Corinthians foi o empate por 0 a 0 contra o Grêmio, em Porto Alegre, no dia 12 de junho. Dorival Júnior busca encerrar um jejum de quatro partidas sem vitórias, a maior do clube alvinegro nesta temporada. Para isso, pode ter o reforço de um jogador que ainda não pôde contar no clube alvinegro: o zagueiro Gustavo Henrique.

Titular na fase final do Campeonato Paulista, o zagueiro de 32 anos não entra em campo desde a derrota por 4 a 0 para o Flamengo, no dia 27 de abril. Foi a última partida do Corinthians antes da contratação de Dorival Júnior para o comando técnico do clube alvinegro.

O treinador foi contratado com a missão de arrumar a defesa do Timão, que sofria críticas na época que era comandado por Ramón Díaz. Gustavo Henrique precisou ficar fora de combate devido a uma cirurgia na hérnia inguinal, que o afastou dos gramados.

Recuperado, o zagueiro treinou normalmente com o grupos nas últimas duas semanas e pode reforçar o setor. André Ramalho, que vinha sendo o titular com Dorival Júnior, está suspenso pelo acúmulo de cartões. Em toda a temporada, Gustavo Henrique disputou apenas 11 jogos.

Gustavo Henrique deve ser reforço do Timão contra o Red Bull Bragantino (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Foco na tabela

O Corinthians encara o Red Bull Bragantino neste domingo (13), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida é válida pela 13ª rodada do Brasileirão, e o Timão ocupa o décimo lugar na tabela de classificação. Ao todo, o clube alvinegro foi vazado 15 vezes no torneio.