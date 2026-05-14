Organizada do Corinthians revela reunião com Memphis e cita erros na recuperação do jogador
Gaviões afirma que atacante quer permanecer, mas aponta falhas internas e cobra diretoria
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A Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, divulgou uma nota informando que se reuniu com o atacante Memphis Depay nesta terça-feira (13) para tratar de esclarecimentos sobre o retorno do jogador aos gramados após lesão e seu futuro no clube.
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De acordo com a organizada, Memphis afirmou que deseja permanecer no Corinthians e se mostrou disposto a participar de conversas sobre uma possível extensão contratual, além de discutir ajustes salariais, por entender sua importância dentro do projeto esportivo.
Ainda segundo a Gaviões, o atacante destacou comprometimento com o clube dentro e fora de campo e demonstrou interesse em colaborar com projetos de marketing capazes de gerar novas receitas ao Corinthians. O clube, por sua vez, já trabalha com um plano para tentar renovar com o jogador.
Sobre a ausência nas últimas partidas, Memphis explicou que está na reta final de recuperação de uma lesão. Segundo seu relato, alguns erros internos teriam atrasado o processo de reabilitação, situação que já teria sido corrigida. O camisa 10 não atua desde 22 de abril.
A torcida também cobrou transparência da diretoria corintiana sobre o futuro do atleta e questionou se há interesse do clube em mantê-lo para a sequência da temporada.
— Diante dessa situação, a pergunta do Gaviões é: o clube pretende manter o jogador, ou há intenção de deixá-lo sair, apesar da disposição do jogador de contribuir e trabalhar em conjunto para uma solução viável? O Gaviões continuará vigilante e exigirá transparência nas decisões que impactam diretamente o fortalecimento do Sport Club Corinthians Paulista — disse parte da nota.
Nota oficial da Gaviões da Fiel
Na noite desta terça-feira (12), a diretoria do Gaviões da Fiel Torcida esteve reunida com o jogador Memphis Depay com o objetivo de entender melhor sua situação atual no clube, especialmente em relação à sua ausência nas partidas e suas intenções e perspectivas futuras no Sport Club Corinthians Paulista.
Durante a reunião, a diretoria do Gaviões perguntou ao jogador por que ele ainda não havia voltado a jogar e como ele vê uma permanência mais longa no Corinthians. A diretoria do Gaviões quis entender sua posição em relação a uma possível extensão de contrato, dada a importância do jogador dentro do projeto esportivo do clube.
Memphis afirmou que tem um forte desejo de permanecer no Coringão. O jogador enfatizou que quer continuar ajudando a equipe e o clube, e deixou claro que está totalmente comprometido tanto dentro quanto fora do campo. Do ponto de vista dos torcedores, fica claro que ele é visto como um jogador essencial e decisivo, especialmente na luta pela Copa Libertadores e pela Copa do Brasil, principais objetivos do Corinthians nesta temporada.
Além disso, é amplamente reconhecido que o jogador, juntamente com o elenco, desempenhou um papel fundamental na conquista do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil em 2025, da Supercopa em 2026, bem como no processo de recuperação do clube na luta contra o rebaixamento em 2024.
O jogador também indicou que ainda não foi tomada nenhuma decisão concreta em relação ao seu futuro. No entanto, ele expressou abertura às discussões e enfatizou o quão importante é que a administração do clube o aborde para uma conversa respeitosa e transparente. Memphis afirmou ainda que está disposto a rever as condições salariais, justamente por entender sua importância dentro do projeto e por desejar permanecer no clube.
Memphis também explicou que, em um novo contrato, gostaria de mais liberdade para ajudar o clube com projetos de marketing capazes de gerar receita adicional para o Corinthians. O objetivo é fortalecer ainda mais o nome dele ao lado do clube e desenvolver iniciativas que beneficiem ambas as partes.
Em relação à sua ausência das partidas, Memphis deu uma explicação sobre sua lesão. Ficou claro que alguns erros internos foram cometidos, o que atrasou desnecessariamente seu processo de recuperação. Essa situação agora foi corrigida, e ele está atualmente no estágio final de sua reabilitação.
As expectativas são, portanto, positivas: Memphis está trabalhando para se juntar à equipe a curto prazo e contribuir novamente dentro de campo.
Diante dessa situação, a pergunta do Gaviões é: o clube pretende manter o jogador, ou há intenção de deixá-lo sair, apesar da disposição do jogador de contribuir e trabalhar em conjunto para uma solução viável?
O Gaviões continuará vigilante e exigirá transparência nas decisões que impactam diretamente o fortalecimento do Sport Club Corinthians Paulista.
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