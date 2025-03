Wlamir Marques é velado em ginásio do Corinthians

O corpo de Wlamir Marques foi velado em ginásio do Corinthians no Parque São Jorge durante a tarde desta quarta-feira (19). A homenagem foi feita no mesmo ginásio que leva seu nome. O velório começou às 13h30 e terminou às 16h30 (de Brasília).

Dono da camisa 5, o ex-jogador de basquete faleceu na tarde de terça-feira (18) e foi velado com a presença de familiares, torcedores e grandes nomes do esporte, como Guerrerinha, Agra e Demétrius.

Na cerimônia, a camisa de Wlamir, que foi aposentada, foi colocada embaixo da cesta de basquete, que estava zerada, como se "o jogo tivesse terminado". Além disso, a tradicional sirene do Parque São Jorge foi tocada no início e no fim do velório.

(Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Trajetória de Wlamir no basquete

Natural de São Vicente, em São Paulo, Wlamir deixa um legado eterno, sendo lembrado como um dos maiores atletas a representar o Brasil no esporte mundial.

Com uma carreira brilhante que se estendeu pelas décadas de 1950, 1960 e 1970, Wlamir foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso do basquete brasileiro em torneios internacionais.

Entre suas maiores conquistas estão o Bicampeonato Mundial, dois vice-campeonatos Mundiais, duas Medalhas Olímpicas – uma de bronze nos Jogos de Roma (1960) e outra de bronze nos Jogos de Tóquio (1964) –, além de títulos nos campeonatos Sul-Americanos e Pan-Americanos.

Suas conquistas pelo Timão renderam outras homenagens históricas: em 2016, o ginásio principal do Parque São Jorge foi batizado como Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques e neste seu mesmo local, em 2023, Wlamir foi eternizado pelo Corinthians, ao ter seu busto inaugurado no espaço, o primeiro busto de um atleta de basquete na história do Clube. Inclusive, por conta disso, o espaço foi escolhido para receber a cerimônia.