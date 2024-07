Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Rafael Oliva • Publicada em 04/07/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Um dos favoritos da diretoria para assumir o comando técnico do Corinthians é Ramón Diaz, que deixou o Vasco no início do Brasileirão e deu sinal positivo ao time paulista. Porém, um problema burocrático entre o treinador e seu ex-clube dificulta o acordo com o Timão.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Ramón Diaz ainda teria contrato com o Vasco e, por isso, não poderia ser registrado como técnico do Corinthians. O clube carioca e o argentino divergem sobre a saída. Enquanto o treinador alega que foi demitido — o que obrigaria pagamento de multa rescisória — o Cruz-Maltino entende que ele pediu demissão.

Ramón Diaz ainda não encerrou vínculo com o Vasco de forma oficial (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Como as partes não se entenderam, Ramón ainda está registrado no Boletim Diário Informativo (BID) da CBF como profissional do Vasco. Na ficha do profissional, consta a data oficial do início do contrato, mas não o término.

Sabendo do problema que envolve Ramón Diaz e Vasco, o Corinthians adotou postura mais cautelosa para avançar pelo treinador. O Timão convive com diversos problemas dentro e fora de campo, com diversas disputas judiciais, e não deseja entrar em mais um conflito que pode gerar dívidas ao clube.

➡️ Gustavo Mosquito e Arthur Sousa acionam justiça para rescindir contrato

➡️ Carlos Miguel e Pedro Henrique se envolvem em acidente de carro após festa

Registro de Ramón Diaz no BID da CBF; rescisão não foi assinada e, consequentemente, publicada no sistema da Confederação (Foto: Reprodução)

Carille e Ramón Diaz no radar do Corinthians

Outro nome que agrada à direção do Corinthians é o de Fábio Carille, do Santos. A contratação, no entanto, é mais difícil.

A diretoria do Peixe conta com Carille e exige pagamento da multa rescisória, que não é alta, para a saída. O Timão pagará sua quarta rescisão relacionada a treinador em 2024, se topar a condição. Os presidentes Marcelo Teixeira e Augusto Melo têm boa relação, o que poderia facilitar as tratativas, mas que também pode dificultar porque ambos não gostariam de se indispor no convívio.

Ainda no radar do Corinthians, Fábio Carille viajou normalmente com a delegação do Santos para Fortaleza (CE), onde a equipe enfrenta o Ceará. O jogo válido pela Série B acontece na sexta-feira (5), às 19h.