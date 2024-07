Gustavo Mosquito e Arthur Sousa acionam justiça para rescindir contrato com o Corinthians

Gustavo Mosquito em ação pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 18:07 • São Paulo (SP) • Atualizada em 03/07/2024 - 19:42

Os atacantes Gustavo Mosquito e Arthur Sousa entraram com uma ação na Justiça do Trabalho solicitando a rescisão contratual com o Corinthians. O atual vínculo de Mosquito com o clube paulista é válido até dezembro de 2026, enquanto o do jovem termina em setembro do ano que vem.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A defesa de ambos os jogadores alega que o Corinthians não efetuou o pagamento de parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), além de atrasar direitos de imagem. A informação foi noticiada pela Rádio Bandeirantes e confirmada pelo Lance!.

A dupla não participou das atividades com o restante do elenco nesta quarta-feira (3) e está fora da partida contra o Vitória, na Neo Química Arena, pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Em decisão proferida nesta tarde, Samuel Batista de Sá, juíz da 39ª Vara do Trabalho, determinou que o clube se manifeste publicamente sobre o caso envolvendo Arthur Sousa dentro do prazo de cinco dias. Ainda não existe uma posição oficial a respeito do processo de Gustavo Mosquito.

Procurado, o Corinthians ainda não se manifestou a respeito do tema.