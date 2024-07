Corinthians recebe sinal positivo de Ramón Díaz após entraves na negociação com Carille

Ramón Díaz está livre no mercado (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 16:36 • São Paulo (SP)

Ramón Díaz é o novo favorito para assumir o comando técnico do Corinthians. Livre no mercado, o treinador deu sinal positivo à diretoria do clube paulista, que busca uma reposição para António Oliveira, demitido na última terça-feira (2).

Díaz ganhou força nos bastidores após o clube paulista não evoluir nas tratativas com Fábio Carille, plano A do presidente Augusto Melo. No entanto, o departamento jurídico analisa a pendência envolvendo a multa com o Vasco para avançar nas negociações.

O profissional, inclusive, nunca chegou a um acordo quanto o valor da rescisão após sua saída e segue registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF como comandante do Cruz-Maltino.

Dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem pressa para anunciar um novo treinador. As conversas são lideradas por Augusto, que trabalha em conjunto com Fabinho Soldado, executivo de futebol.

Alvo do Corinthians, Ramón Díaz está desempregado desde que deixou o comando do Vasco, em abril (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Carille distante do Corinthians

Plano A do Corinthians, Carille possui o perfil desejado por Augusto Melo: experiente e com conhecimento do funcionamento do clube. Na avaliação da direção, o profissional não necessitaria de uma período de adaptação, algo visto como um diferencial devido à necessidade de uma reação a curto prazo.

No entanto, ele não tem o desejo de deixar o Santos, onde planeja as movimentações na próxima janela de transferências e possui contrato até o fim desta temporada.

O Timão, inclusive, não chegou a acionar a diretoria do Alvinegro Praiano para negociar uma possível transferência. Vale lembrar que a multa rescisória de Carille é de aproximadamente R$ 2 milhões.