Carlos Miguel e Pedro Henrique, do Corinthians, se envolvem em acidente de carro após festa

Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 19:36 • São Paulo (SP)

Carlos Miguel e Pedro Henrique, atletas do Corinthians, se envolveram em um acidente de carro na noite da última terça-feira (2), em um condomínio localizado em Arujá, na região metropolitana de São Paulo.

O carro dirigido pelo atacante bateu no portão de um morador em uma casa do condomínio. Em entrevista à TV Bandeirantes, Jaime Pimentel, delegado do caso, afirmou que Pedro Henrique apresentou sinais de embriaguez ao descer do veículo após a colisão.

- Acabamos de receber as imagens e constatamos que Pedro Henrique estava na condução do veículo, bateu no portão, tentou se evadir - disse Pimentel.

- Não há nenhum depoimento testemunhal. Somente a vítima declara que ele estava embriagado. E pelas imagens que nós analisamos, nós acreditamos que ele está com sinais de embriaguez, cambaleando quando sai do veículo e outros sinais, como entrar na traseira do veículo. Ele também demora para sair do veículo, enfim - completou.

Pedro Henrique durante confusão em condomínio (Foto: Reprodução)

Segundo boletim de ocorrência, o morador se assustou com o barulho da batida e, ao deixar a residência, se deparou com o atacante corintiano. Na sequência, ele teria pedido a chave do veículo ao notar sinais de embriaguez no jogador. Após confusão inicial, o goleiro Carlos Miguel tentou intermediar a situação.

- O goleiro Carlos Miguel chega para intermediar a situação e logo chega o advogado de Pedro Henrique para tentar intermediar o dano material, a ameaça, que estamos averiguando - explicou.

O advogado de Pedro Henrique chegou ao local minutos depois para solucionar o problema. O profissional alega que foi agredido pelo morador, que também o acusa de agressão física.

VEJA NOTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Policiais militares foram acionados para uma ocorrência de dano, ocorrida na madrugada desta quarta-feira (3), em um condomínio no Jardim São Jorge, em Arujá. Chegando ao local, os PMs apuraram que o proprietário de uma residência se desentendeu com um advogado, em razão de seu cliente ter danificado o portão da casa com um veículo. As partes foram conduzidas à delegacia, onde foram ouvidas. O caso foi registrado como ameaça, lesão corporal e dano na Delegacia de Polícia de Arujá, que solicitou perícia ao local e ao veículo.