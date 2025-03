Como ficam as semifinais do Paulistão com Palmeiras, Corinthians e Santos já garantidos?

O confronto entre São Paulo e Novorizontino nesta segunda-feira (03) no Morumbi decide a última vaga para as semifinais doPaulistão. Corinthians, Palmeiras e Santos já estão classificados. A partida é crucial para definir os próximos confrontos do torneio. O Palmeiras garantiu sua posição após vencer o São Bernardo, o Corinthians ao vencer o Mirassol e o Santos o Bragantino.

A classificação geral mostra o Corinthians na liderança com 30 pontos. O Palmeiras segue com 26 pontos. Santos tem 21 pontos. São Paulo e Novorizontino disputam a última vaga com 19 e 18 pontos, respectivamente. O resultado do jogo influenciará diretamente os emparelhamentos das semifinais.

Possíveis semifinais do Paulistão 2025

⚫⚪🔴Em caso de vitória do São Paulo sobre o Novorizontino, o São Paulo enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque. A outra semifinal seria disputada entre Corinthians e Santos, na Neo Química Arena, graças as colocações na classificação geral.

⚫⚪🔴Caso a classificação do São Paulo venha somente nos pênaltis, o São Paulo fica com a pior campanha entre os quatro classificados e enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena. A outra disputa seria Palmeiras x Santos, no Allianz Parque.

⚫🟡Caso o Novorizontino se classifique, levaria a pior campanha para as semifinais e enfrentaria o Corinthians, na Neo Química Arena. A outra disputa seria Palmeiras x Santos, no Allianz Parque.

