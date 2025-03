O lateral-esquerdo Reinaldo criticou a arbitragem de Corinthians e Mirassol após a eliminação do time do interior de São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista. A equipe do técnico Ivan Baitello perdeu por 2 a 0, na Neo Química Arena, no domingo (2).

Reinaldo citou a falta por trás de André Carrillo em Clayson, quando a partida estava com vantagem simples ao Corinthians, nos acréscimos. A árbitra Daiane Muniz deu cartão amarelo ao jogador peruano e não revisou o lance no VAR para possível expulsão. Os jogadores protestaram bastante, mas foi em vão.

- Com certeza (o Mirassol foi prejudicado). Não tenho dúvida. Se fosse a favor do Corinthians, ela (árbitra) já vinha com o vermelho. Mas sabemos que é assim, tem que jogar até contra a arbitragem. O lance poderia ter mudado o jogo, deixando eles com um a menos, e a gente poderia ter ficado com a classificação – avaliou o lateral sobre a arbitragem de Corinthians e Mirassol para a rádio "Bate Fundo Esportivo".

O Mirassol começou o jogo melhor e incomodou o adversário, mas não conseguiu aproveitar as chances criadas. Romero, de cabeça, abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo para o Timão.

Na segunda etapa, Lucas Ramon até marcou em uma linda bicicleta, mas o gol do empate foi anulado por impedimento no início da jogada.

O Corinthians empilhou oportunidades perdidas até que, aos 30 minutos, o estreante Angileri cruzou na medida para Memphis Depay, que cabeceou e contou com a colaboração do goleiro Muralha para ampliar a vantagem.

- Infelizmente, perdemos a classificação. Mas a gente sai com a cabeça erguida de ter feito um grande jogo, grande trabalho. Se a gente continuar assim, trabalhando firme e forte, com certeza vamos chegar muito longe no Campeonato Brasileiro – completou Reinaldo.

Com a eliminação no Paulistão, o Mirassol agora tem apenas o Campeonato Brasileiro como calendário para a temporada. O time do interior paulista é estreante na elite e tem a permanência na Série A como a principal meta na competição.

Mata-mata do Paulistão

Além do Corinthians, Santos e Palmeiras também garantiram vaga nas semifinais do Paulistão. Nesta segunda-feira, mais um gigante paulista pode se classificar à próxima fase. O São Paulo encara o Novorizontino, às 20h (de Brasília). Se o Tricolor avançar, será a primeira vez em seis anos que as semis terão os quatro grandes.