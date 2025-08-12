menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Veja quem o Corinthians pode enfrentar nas quartas de final da Copa do Brasil 2025

Sorteio aberto definirá o adversário do Timão nesta fase da competição

Corinthians está na próxima fase da competição (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
imagem cameraCorinthians está na próxima fase da competição (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 12/08/2025
07:37
O Corinthians conhecerá, na manhã desta terça-feira (12), em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil 2025. A cerimônia tem início às 11h30 (horário de Brasília).

Relacionadas

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Embalado pela classificação diante do Palmeiras, seu maior rival, o Timão pode, literalmente, ver “tudo acontecer”. Isso porque, pela primeira vez nesta edição, os clubes não serão divididos em potes, o que significa que qualquer confronto é possível. Assim, os oito classificados descobrirão não apenas os adversários imediatos, mas também o possível caminho até o título.

O Corinthians pode enfrentar qualquer um dos seguintes times: Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense ou Vasco.

O Athletico-PR é o único clube fora da Série A do Campeonato Brasileiro ainda na disputa. O Furacão chegou às quartas de final após eliminar Pouso Alegre, Guarany de Bagé, Brusque e São Paulo.

Campanha do Corinthians

Quinto maior campeão e segundo entre os classificados, o Corinthians busca o quarto título da Copa do Brasil em sua 28ª participação. O último troféu foi conquistado em 2009, contra o Internacional. O clube também levantou a taça em 2002 e 1995. Em outras quatro edições (2001, 2008, 2018 e 2022), terminou como vice-campeão.

O Timão chega às quartas de final confiante, após eliminar o rival Palmeiras com duas vitórias nos dois confrontos. Sob o comando de Dorival Júnior, é um dos dois times classificados que ainda não sofreu gols na competição.

Antes disso, havia despachado o Novorizontino, também sem ser vazado.

Copa do Brasil taça
Taça da Copa do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Calendário da Copa do Brasil 2025

  • Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro
  • Semifinais: 5 e 19 de outubro
  • Finais: 2 e 9 de novembro

circulo com pontos dentroTudo sobre

