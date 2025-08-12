Corinthians não chega a acordo e fica perto de transfer ban

Cresce o risco do Corinthians sofrer um transfer ban e ficar impedido de registrar novos jogadores. O prazo determinado pelo CAS (Corte Arbitral do Esporte), que atendeu a um pedido da Fifa, para que o Timão quite a dívida com o Santos Laguna, do México, encerrou nesta segunda-feira (11).

O Timão precisava quitar uma dívida de 6,1 milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões), referente a contratação de Félix Torres, feita no início da gestão de Augusto Melo, na última temporada. Com o fim do prazo, o Santos Laguna pode notificar a Fifa pelo não recebimento do valor e a punição seria aplicada ao clube alvinegro.

Segundo informações da 'Itatiaia', o Corinthians buscou um acordo com o clube mexicano desde que o risco de punição surgiu, mas o Santos Laguna foi irredutível. A diretoria alvinegra segue em negociações e ainda espera reverter a posição.

Caso os mexicanos decidam notificar o Corinthians, a proibição de inscrever jogadores será pelas duas próximas janelas de transferências. A única forma de revertê-la é por meio de um acordo com o clube mexicano.

Corinthians precisa pagar valor milionário ao Santos Laguna pela contratação de Félix Torres (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Risco de transfer ban

É a segunda vez em um ano que o Corinthians sofre com o risco de não poder inscrever novos jogadores. Em novembro do último ano, a Fifa chegou a impor um transfer ban sobre o Corinthians por uma dívida com o ex-zagueiro Balbuena.

O Timão ficou cerca de um mês proibido de realizar novas contratações. A diretoria, na época presidida por Augusto Melo, conseguiu chegar a um acordo após pagar R$ 4,9 milhões à vista para o zagueiro paraguaio.