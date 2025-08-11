Dorival mostra pessimismo com Carrillo e projeta volta de Memphis ao Corinthians

O Corinthians perdeu por 2 a 1 para o Juventude, nesta segunda-feira (11), em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior não pôde contar com duas referências do elenco para o duelo: Memphis e Carrilo, que se lesionaram no triunfo sobre o Palmeiras, na última quarta-feira (6), pela Copa do Brasil.

Memphis foi diagnosticado com uma lesão grau 2 no músculo posterior da coxa direita, enquanto Carrillo sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo. Após a derrota contra o Juventude, Dorival Júnior atualizou o estado de saúde dos jogadores.

— O Memphis (ficará) no mínimo um mês fora, e o Carrilo até o final do ano não devemos tê-lo mais — disse o treinador, de forma sincera.

Caso a previsão de Dorival Júnior esteja correta, Memphis só deve retornar ao Corinthians no início de setembro. As quartas de final da Copa do Brasil estão marcadas entre os dias 27 de agosto e 11 do próximo mês. Além disso, desfalcará o Timão no Brasileirão, torneio em que o clube que não vence há cinco rodadas.

A ausência de Carrillo pelo resto da temporada também será sentida. O peruano de 33 anos é um dos destaques da equipe desde que foi contratado, no final do último ano. Na atual temporada, o meia disputou 41 jogos e marcou três gols.

No duelo contra o Juventude, Dorival Júnior escalou Talles Magno na vaga de Memphis, e Breno Bidon no lugar de Carrillo.

Dorival Júnior projetou retorno de Memphis ao time do Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo no sábado (16), contra o Bahia, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (12), o clube alvinegro irá conhecer, em sorteio da CBF, o adversário na Copa do Brasil.