Luxa irá seguir com a mesma estratégia para os confrontos contra o Newell’s Old Boys, da Argentina, pelas oitavas de final da Sul-Americana. Assim, jogadores pouco aproveitados e garotos da base ganharão mais uma chance de impressionar Luxemburgo. Abaixo, a reportagem lista três jogadores que vem aproveitando as oportunidades no time reserva e três que estão deixando a desejar.