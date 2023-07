O jovem seguiu no Sub-20 até a chegada de Vanderlei Luxemburgo, que passou a dar mais espaço a jogadores do Terrão. Eliminado na fase de grupos da Libertadores e perto da zona do rebaixamento, o Timão decidiu ir com um time alternativo para o último jogo da Libertadores e nos playoffs da Sul-Americana. Assim, Ryan foi convocado e fez sua estreia pelo profissional ao entrar no segundo tempo da vitória sobre o Liverpool-URU, jogando por 15 minutos.