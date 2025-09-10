menu hamburguer
Veja quanto o Corinthians faturou com a classificação na Copa do Brasil

Timão avançou às semifinais após vencer o Athletico Paranaense

imagem camera Timão bateu o Athletico por 2 a 0 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 10/09/2025
23:38
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians venceu o Athletico Paranaense por 2 a 0, nesta quarta-feira (10) e avançou às semifinais da Copa do Brasil. Rodrigo Garro e Gui Negão fizeram os gols na partida realizada na Neo Química Arena Além da vaga, o Timão garantiu uma premiação de R$ 9,2 milhões.

Corinthians x Athletico tem ingressos a R$ 500, helicópteros e torcedores internacionais

É o terceiro confronto que o Corinthians supera nesta edição da Copa do Brasil. Anteriormente, o clube alvinegro eliminou o Novorizontino, na terceira fase, e o Palmeiras, nas oitavas de final. Ao todo, o Timão arrecadou R$ 20.616.7500 com a campanha no torneio.

A Copa do Brasil ganhou ainda mais destaque recentemente pelas premiações milionárias, que será recorde nesta temporada. O campeão do torneio em 2025 vai desembolsar R$ 101 milhões da CBF, que organiza o torneio.

Hugo Souza defende pênalti no jogo do Corinthians contra o Athletico
Hugo Souza ainda pegou pênalti contra o Athletico Paranaense (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Crise financeira

Com uma dívida avaliada em R$ 2.6 bilhões, o Corinthians convive com problemas financeiros e sofre para cumprir com pendências financeiras. Atualmente, o Timão sofre com um transfer ban, imposto pela Fifa, por ter atrasado o pagamento de R$ 41 milhões ao Santos Laguna, pela contratação de Félix Torres, ainda em 2024.

A diretoria trabalha para antecipar verbas e tentar findar a punição ainda neste ano. Em agosto, o Corinthians conseguiu uma antecipação de luvas no novo contrato com a Nike, oficializado nesta temporada e com duração até 2036. Portanto, a arrecadação com a Copa do Brasil serve como uma ajuda importante nesta crise financeira.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Próxima fase

O clube alvinegro encara Cruzeiro ou Atlético Mineiro na próxima fase do torneio. O jogo de volta entre os mineiros será nesta quinta-feira (11), no Mineirão. Na ida, a Raposa venceu por 2 a 0 e tem a vantagem do empate para avançar de fase.

