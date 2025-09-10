Veja quanto o Corinthians faturou com a classificação na Copa do Brasil

O Corinthians venceu o Athletico Paranaense por 2 a 0, nesta quarta-feira (10) e avançou às semifinais da Copa do Brasil. Rodrigo Garro e Gui Negão fizeram os gols na partida realizada na Neo Química Arena Além da vaga, o Timão garantiu uma premiação de R$ 9,2 milhões.

É o terceiro confronto que o Corinthians supera nesta edição da Copa do Brasil. Anteriormente, o clube alvinegro eliminou o Novorizontino, na terceira fase, e o Palmeiras, nas oitavas de final. Ao todo, o Timão arrecadou R$ 20.616.7500 com a campanha no torneio.

A Copa do Brasil ganhou ainda mais destaque recentemente pelas premiações milionárias, que será recorde nesta temporada. O campeão do torneio em 2025 vai desembolsar R$ 101 milhões da CBF, que organiza o torneio.

Crise financeira

Com uma dívida avaliada em R$ 2.6 bilhões, o Corinthians convive com problemas financeiros e sofre para cumprir com pendências financeiras. Atualmente, o Timão sofre com um transfer ban, imposto pela Fifa, por ter atrasado o pagamento de R$ 41 milhões ao Santos Laguna, pela contratação de Félix Torres, ainda em 2024.

A diretoria trabalha para antecipar verbas e tentar findar a punição ainda neste ano. Em agosto, o Corinthians conseguiu uma antecipação de luvas no novo contrato com a Nike, oficializado nesta temporada e com duração até 2036. Portanto, a arrecadação com a Copa do Brasil serve como uma ajuda importante nesta crise financeira.

Próxima fase

O clube alvinegro encara Cruzeiro ou Atlético Mineiro na próxima fase do torneio. O jogo de volta entre os mineiros será nesta quinta-feira (11), no Mineirão. Na ida, a Raposa venceu por 2 a 0 e tem a vantagem do empate para avançar de fase.