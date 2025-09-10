Corinthians x Athletico tem ingressos a R$ 500, helicópteros e torcedores internacionais

Horas antes do confronto entre Corinthians e Athletico pelas quartas de final da Copa do Brasil 2025, a Neo Química Arena já registrava clima de decisão. A torcida do Corinthians chegou cedo, lotando os arredores do estádio com bandeiras e cantos.

Logo na saída da estação Corinthians-Itaquera do Metrô, comerciantes ambulantes abordaram os torcedores. A faixa de Memphis Depay era vendida por R$ 10, enquanto o bandeirão custava R$ 20. Quem quisesse aproveitar os preços precisava se apressar, já que quanto mais próximo do horário do jogo, maior o valor cobrado.

O aumento do público também abriu espaço para práticas paralelas comuns em grandes partidas. Cambistas atuaram de forma ostensiva, oferecendo ingressos da arquibancada oeste por R$ 500, mais que o dobro do valor oficial. Nas redes sociais, foram registrados esquemas detalhados para burlar a biometria facial exigida pelo clube: o interessado escolhe o setor, paga via Pix ou cartão e recebe um link para liberar a identificação.

Para driblar o sistema do Corinthians, são criados cadastros com números de documentos falsos; a foto do rosto é vinculada ao ingresso e o comprador recebe um comprovante de validação. Assim, ingressos acabam sendo utilizados por torcedores que não constam nos registros oficiais do clube.

Enquanto isso, helicópteros pousavam a cada 15 minutos no heliponto da arena, levando torcedores de alto poder aquisitivo diretamente para os camarotes. Uma dessas experiências diferenciadas envolveu um casal de Hong Kong, que decidiu assistir ao jogo após conhecer o Camarote Fiel Torcedor pelo Instagram. Carol Valentino, responsável pelo atendimento e ativações do camarote, relatou:

— Eles nos encontraram pelo Instagram, que tem muitos seguidores engajados. No link da bio estão as opções de compra pelo site e também pelo WhatsApp — explicou.

O contraste entre a festa popular da torcida nas ruas, a oferta irregular de ingressos com preços inflacionados, o movimento dos helicópteros e a chegada de estrangeiros ilustra como a Neo Química Arena se tornou um ponto de encontro de diferentes públicos em um dos jogos mais aguardados da Copa do Brasil 2025.