Filho de Gustavo Henrique marca três gols pelo Corinthians com pai na arquibancada
Atacante das categorias de base foi o principal destaque da vitória por 6 a 1
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Bernardo Henrique, filho do zagueiro Gustavo Henrique, marcou três gols pelo Corinthians em confronto válido pelo Campeonato Paulista Sub-11. Nas arquibancadas, o camisa 13 do Timão acompanhou a partida e comemorou os gols do filho.
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No duelo, o Corinthians venceu o ECUS por 6 a 1. Além dos três gols, Bernardo Henrique, que vestia a camisa 9, também deu uma assistência. A partida, válida pela sexta rodada da competição, foi disputada no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos.
Centroavante! O Gustavo Henrique publicou em sua rede social seu filho marcando um Hat-Trick e dando uma assistência pelo Corinthians.— Dan, o maluco (@udan7_) May 31, 2026
Sucesso na passagem, Bernardo!
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Bernardo Henrique, que joga como atacante, assinou contrato com o Corinthians em maio. O garoto, de 11 anos e nascido em 2015, firmou um vínculo de iniciação desportiva com o clube paulista.
De acordo com registro publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, o contrato de Bernardo Henrique com o Corinthians é válido até o fim de 2026.
Bernardo foi destaque na apresentação de Gustavo Henrique
Durante a apresentação do zagueiro, em 2024, Bernardo Henrique chamou atenção ao responder perguntas da imprensa. À época, o garoto revelou ser torcedor do Corinthians.
— O Corinthians é um time grande. A família está feliz com a vinda do meu pai para cá, porque todo mundo é corintiano. A mamãe também — disse Bernardo.
Pelo Corinthians, o pai de Bernardo vive boa fase. Desde que chegou ao clube, Gustavo Henrique disputou 105 partidas, com 10 gols e três assistências.
Pelo Timão, Gustavo Henrique conquistou os títulos do Campeonato Paulista (2025), da Copa do Brasil (2025) e da Supercopa Rei (2026).
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