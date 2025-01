Corinthians faz treino aberto e finaliza preparação para final da Copinha

O Corinthians promoveu um treino aberto na Fazendinha, no Parque São Jorge, na manhã desta sexta-feira (24), e finalizou a preparação para a decisão da Copinha. Com a presença de cerca de 3.000 mil torcedores, os atletas do Timãozinho participaram de uma atividade comandada por Orlando Ribeiro.

A decisão será contra o São Paulo, neste sábado (25), aniversário da capital paulista, no Pacaembu. O clube alvinegro busca o seu 12º título do torneio de juniores. O comandante realizou treinos de enfrentamento, fez ajustes técnicos, mas a atividade foi marcada pela interação com a Fiel, que fez festa com direito a sinalizadores.

A trajetória do Timão para decisão começou com a segunda colocação na fase de grupos, e posteriormente, as vitórias sobre Falcon, Vila Nova, Ituano, nos pênaltis, Vasco e Grêmio nos confrontos eliminatórios.

Fiel compareceu em peso ao treino do Timão (Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag.Corinthians)

Busca pelo 12º título

O clube alvinegro é o maior campeão da Copinha com 11 títulos. O Corinthians busca o bicampeonato consecutivo, em 2024, o Timão bateu o Cruzeiro na Neo Química Arena, com gol de Kayke, e conquistou o troféu.

Orlando Ribeiro, técnico do Timão, busca o seu segundo título da Copinha. O comandante fez história do outro lado da decisão e comandou o São Paulo em seu último título no torneio de juniores, em 2019, quando o Tricolor bateu o Vasco na decisão em um Pacaembu lotado.

A decisão deste domingo (25), não terá a presença de torcedores do Corinthians. Por ter feito a melhor campanha durante o torneio, o São Paulo é o mandante da final e terá o direito de ter toda a carga de ingressos para os seus torcedores, pois o Ministério Público determina que os clássicos na capital paulista sejam realizados com torcida única.