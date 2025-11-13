A Gaviões da Fiel informou que a campanha "Doe Arena", conhecida como "Vaquinha do Corinthians", quitou a 210ª parcela da dívida do clube com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 1.680,90. A Torcida Organizada é a responsável pela ação.

A iniciativa arrecada recursos para contribuir na amortização do débito referente à Neo Química Arena, estimado em cerca de R$ 700 milhões. Segundo a Gaviões da Fiel, não há um número fixo de boletos a serem pagos. O acordo com a Caixa Econômica Federal estabelece que a amortização da dívida seja feita diariamente, utilizando o saldo disponível na conta das doações.

— Gostaríamos de informar que foi pago o 220º boleto da amortização da dívida da Neo Química Arena com a Caixa! O valor de R$ 1.680,90 foi transferido da conta das doações na terça-feira (21/10) para reduzir o saldo do financiamento — disse em nota os torcedores.

Criada em novembro do ano passado, a campanha tinha previsão inicial de encerramento em maio, mas a Gaviões da Fiel obteve a prorrogação até 31 de dezembro de 2025. A Vaquinha do Corinthians já soma R$ 41.064.764,20 arrecadados, superando a marca de R$ 41 milhões recentemente

O montante corresponde a pouco mais de 5% da meta. A dívida teve origem em 2013, quando a Caixa financiou R$ 400 milhões para a construção da arena, utilizada na Copa do Mundo de 2014. Os juros acumulados elevaram o valor devido ao patamar atual.

Neo Química Arena, estádio do Corinthians (Foto: Luis Moura/Wpp/Gazeta Press)

Como doar para a Vaquinha do Corinthians?

Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado. A arrecadação acontece por meio do site doearenacorinthians.com.br.