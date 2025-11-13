Corinthians registra pior marca na Neo Química Arena em uma edição de Brasileirão
Timão vê desempenho como mandante sofrer queda inédita em 2025
A derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Ceará, no domingo (9), pelo Campeonato Brasileiro, representou mais do que a queda do time na tabela. O resultado marcou também um ponto negativo na temporada: pela primeira vez desde a inauguração da Neo Química Arena, o clube perdeu cinco jogos em uma mesma edição do torneio nacional.
O estádio, inaugurado em 2014, tinha como piores marcas até então as temporadas de 2020 e 2021, quando o Timão acumulou quatro derrotas como mandante. Agora, em 2025, o número subiu para cinco.
Nos anos de 2014 e 2015, o time alvinegro perdeu apenas uma vez diante da torcida, desempenho que se repetiu em 2024. Entre 2016 e 2019, o número de tropeços variou entre duas e três derrotas por temporada, com duas em quatro dessas edições consecutivas e três em 2022 e 2023, o que reforça a regularidade da equipe como mandante ao longo dos anos.
Retrospecto
Uma derrota: 2014, 2015 e 2024
Duas derrotas: 2016, 2017, 2018 e 2019
Três derrotas: 2022 e 2023
Quatro derrotas: 2020 e 2021
Cinco derrotas: 2025
Números do Corinthians em casa
No Brasileirão de 2025, o Corinthians soma 16 jogos na Neo Química Arena, com sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas, o que representa um aproveitamento de 52%. O time marcou 21 gols como mandante, média de 1,3 por partida, e sofreu 14, com média de 0,9 por jogo.
Corinthians na Neo Química Arena no Brasileirão 2025
- 16 jogos
- 7V | 4E | 5D
- 52% de aproveitamento
- 21 gols marcados (1.3 por jogo)
- 14 gols sofridos (0.9 por jogo)
Sequência de jogos do Corinthians
O Corinthians ainda terá a chance de melhorar esses números, visto que, dos cinco jogos restantes no Brasileirão, três serão em casa, contra São Paulo, Botafogo e Juventude. A equipe paulista ainda luta por uma vaga na Libertadores.
Calendário:
- Corinthians x São Paulo - 20/11 - 19h30 - Neo Química Arena (SP)
- Cruzeiro x Corinthians - 23/11 - 20h30 - Mineirão (BH)
- Corinthians x Botafogo - 30/11 - 16h - Neo Química Arena (SP)
- Fortaleza x Corinthians - 03/12 - Horário a confirmar - Castelão (CE)
- Corinthians x Juventude - 07/12 - 15h - Neo Química Arena (SP)
