A Gaviões da Fiel, responsável pela campanha Doe Arena, conhecida popularmente como "Vaquinha do Corinthians", anunciou o pagamento da 208ª parcela da dívida do clube com a Caixa Econômica Federal.

O projeto de financiamento coletivo tem como objetivo quitar o débito do Corinthians relacionado à Neo Química Arena, que atualmente soma cerca de R$ 700 milhões. A 208ª parcela teve valor de R$ 879,07, o que agora soma um valor pago de R$ 41.031.490,28, pouco mais de 5% do valor total da dívida.

— Gostaríamos de informar que foi pago o 208º boleto da amortização da dívida da Neo Química Arena com a Caixa! O valor de R$ 879,07 foi transferido da conta das doações na sexta-feira (03/10) para reduzir o saldo do financiamento — disse a Torcida Organizada em nota.

Segundo a Gaviões da Fiel, não há um número fixo de boletos a serem pagos. O acordo com a Caixa Econômica Federal estabelece que a amortização da dívida seja feita diariamente, utilizando o saldo disponível na conta das doações.

Campanha da torcida organizada tem como objetivo pagar dívida da Neo Química Arena com a Caixa Econômica Federal (Foto: Ulisses Lopresti / Lance!)

A dívida perdura desde 2013, quando a Caixa Econômica Federal emprestou R$ 400 milhões ao Corinthians para a construção do seu estádio, utilizado no ano seguinte na Copa do Mundo realizada no Brasil.

Lançada em novembro do ano passado, o prazo previsto para que a campanha fosse encerrada era maio. Entretanto, a torcida organizada conseguiu prorrogar a data até o dia 31 de dezembro de 2025.

Como doar para a Vaquinha do Corinthians?

Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado. A arrecadação acontece por meio do site doearenacorinthians.com.br.