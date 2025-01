Vaquinha do Corinthians quita 18ª parcela do estádio; veja quanto falta

A Gaviões da Fiel anunciou que a vaquinha para quitar a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal, referente à Neo Química Arena, liquidou a décima oitava parcela do débito do Timão com o banco estatal.

O valor pago na parcela foi de R$ 391.591,33. Foi o primeiro repasse do financiamento coletivo ao banco estatal neste ano. Ao todo, a vaquinha já arrecadou R$ 34.601.050,00. O objetivo é quitar uma dívida avaliada em R$ 700 milhões.

Os boletos são emitidos diariamente, com exceção dos finais de semana, conforme o crescimento do saldo, e toda a quantia do pagamento provém da arrecadação das doações do financiamento coletivo. Os débitos serão criados até o final da campanha, em maio do próximo ano.

A dívida refere-se ao financiamento do Corinthians com a Caixa Econômica Federal para a construção do estádio, cujas obras começaram em 2014. Inicialmente, o valor era de R$ 400 milhões, mas aumentou devido à soma de juros na operação.

Lançada em novembro, a campanha tem enfrentado uma queda nos valores doados nos últimos dias. A Gaviões da Fiel, torcida do Corinthians que organiza o financiamento coletivo, acredita que o baixo rendimento era esperado neste final de ano e está planejando novas ações para motivar os torcedores.

Para saldar o débito, o financiamento coletivo precisa arrecadar mais R$ 665.398.950,00. As doações são feitas por meio do site doearenacorinthians.com.br. Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado.

O financiamento coletivo tem como objetivo pagar a dívida relacionada à Neo Química Arena (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

