Torcida do Corinthians prepara ‘invasão’ para duelo contra o Flamengo

A torcida do Corinthians prepara uma 'invasão' para o duelo contra o Flamengo, no domingo (27), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo Brasileirão. A campanha da Fiel busca envolve a venda de ingressos, mas que não dão acesso às arquibancadas do estádio do Rio de Janeiro.

Na verdade, a campanha da 'Invasão' está sendo organizada pela Gaviões da Fiel e visa arrecadar contribuições para a Doe Arena, a vaquinha da torcida para quitar a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal referente à Neo Química Arena.

A proposta é que os torcedores comprem um ingresso simbólico para o confronto no valor de R$ 10. A contribuição será destinada à campanha para a quitação da Neo Química Arena. Os nomes dos compradores serão estampados na 'arquibancada virtual', mas não dá acesso ao estádio.

A campanha remete ao histórico jogo do Corinthians contra o Fluminense, em 1976, no Maracanã. Na ocasião, a Fiel invadiu o Rio de Janeiro e relatos apontam mais de 70 mil corinthianos nas arquibancadas no estádio carioca.

Vaquinha do Corinthians

A arrecadação total da campanha "Doe Arena Corinthians" chegou a R$ 39.973.983,09. A iniciativa busca faturar R$ 700 milhões até maio, prazo final estabelecido pelo banco estatal para quitar a dívida do estádio. Ainda faltam R$ 660.026.016,91 para atingir a meta, e as doações podem ser feitas pelo site doearenacorinthians.com.br.