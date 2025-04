Tite ou Dorival? Veja como está a busca do Corinthians por um novo técnico

O Corinthians segue em busca de um novo treinador. Ramón Díaz foi demitido na quinta-feira (17), após a derrota por 2 a 0 para o Fluminense, na Neo Química Arena. Desde então, o clube alvinegro se organiza para contratar um novo comandante.

Os dois principais nomes que circulam nas alamedas do Parque São Jorge são os de Tite e Dorival Júnior. O primeiro citado é a bola da vez, e ganhou força nos bastidores nos últimos dias. O treinador é um ídolo do Corinthians, e o clube aposta nesta ligação para fechar o acordo. Além disso, o gaúcho é visto como uma solução para os problemas defensivos do Timão.

Tite é o nome mais cotado internamente para assumir o Corinthians após a saída de Ramón Díaz (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Dorival Júnior também foi procurado de forma informal por intermediários da diretoria do Corinthians, entretanto, não houve um contato, sequer uma negociação oficial. O treinador coleciona bons trabalhos recentes em clubes brasileiros, como Flamengo e São Paulo, e tinha defensores entre membros da diretoria do Timão.

Dorival Júnior deixou a Seleção Brasileira em março (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Pressa por definição

Maior objetivo do Corinthians no momento, Tite deve se reunir com a diretoria ainda nesta semana. Augusto Melo, presidente do Timão, retornou de viagem com a família nesta segunda-feira (21) e deve participar, ao lado de Fabinho Soldado, das buscas pelo novo técnico.

A intenção da diretoria do Timão é acertar a contratação de um novo comandante para o duelo contra o Racing, do Uruguai, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A partida será na quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.