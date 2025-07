Jogador do RB Bragantino explica confusão com Garro, do Corinthians: ‘Covardia’

Após a vitória do Red Bull Bragantino sobre o Corinthians na noite deste domingo (13), o atacante Thiago Borbas explicou o desentendimento que teve com Rodrigo Garro logo após o apito final.

continua após a publicidade

— O Rodrigo sabe o que aconteceu, e ele fez um ato de covardia. Isso faz parte do campo, mas fica dentro dele. A gente vai se encontrar novamente. Deu um empurrão, mas faz parte. Eu não estava vendo, não foi uma discussão cara a cara, foi pelas costas, por isso que eu falei que foi uma covardia. A gente sabe que vai se reencontrar e vai conversar sobre isso — explicou o atleta do Bragantino.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ao ser questionado se teria alguma atitude da diretoria do Red Bull Bragantino em relação à uma denúncia ao Rodrigo Garro, Thiago comentou:

— Não sei. Não sei o que o clube vai fazer, se vai fazer alguma denúncia ou não. Estou fora disso. Estou concentrado em trabalhar e seguir na mesma posição para o time.

continua após a publicidade

➡️Derrota, vaias e falta de coletivo escancaram crise no Corinthians contra o Red Bull Bragantino

Corinthians é derrotado nos minutos finais para o Bragantino

O Corinthians foi derrotado para o Red Bull Bragantino por 2 a 1 em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (13) na Neo Química Arena. A partida contou com um pênalti polêmico, convertido por Sasha, e com Cacá trazendo o empate do Timão. No último minuto, Thiago Borbas salvou a equipe do interior paulista.

André Carrillo, jogador do Corinthians, disputa lance com Juninho Capixaba durante partida pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Na tabela, o Corinthians soma 17 pontos e está na décima colocação. Quanto ao Bragantino, o time soma 26 e está no terceiro lugar.