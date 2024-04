(Foto: Nelson Almeida / AFP)







Escrito por Rafael Marson • Publicada em 09/04/2024 - 20:52 • São Paulo (SP)

O Corinthians venceu o Nacional-PAR por 4 a 0 em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Romero (2x), Yuri Alberto e Pedro Raul marcaram os gols do Timão na Neo Química Arena. O paraguaio se tornou o maior artilheiro de Itaquera e o estrangeiro com mais gols pelo clube.

Com o resultado, o Corinthians chega a quatro pontos e assume a liderança do Grupo F da Sul-Americana. A equipe paraguaia amarga a lanterna do grupo, com zero pontos.

⚽COMO FOI A PARTIDA?

Após 15 minutos sonolentos, o Corinthians conseguiu encontrar espaços e conseguiu impor sua dominância sobre o Nacional-PAR. Após algumas chances, Romero abriu o placar no primeiro tempo. O Timão aproveitou a expulsão de Arévalo na etapa final, foi mais incisivo no ataque e ampliou a vantagem com Yuri Alberto, Romero e Pedro Raul.

O que vem por aí?

O próximo compromisso do Corinthians será no domingo (14), contra o Atlético-MG, pela primeira rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena. No sábado, o Nacional enfrenta o General Caballero pelo Campeonato Paraguaio.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 4 X 0 NACIONAL-PAR

COPA SUL AMERICANA - FASE DE GRUPOS - SEGUNDA RODADA

Data e horário: terça-feira, 9 de abril de 2024, às 19h (de Brasília);

Local: Neo Química Arena, em São Paulo, no Brasil

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

GOLS: Romero (2x), Yuri Alberto e Pedro Raul

Yuri Alberto em ação contra o Nacional-PAR (Foto: Nelson Almeida / AFP)

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: António Oliveira)

Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Fausto Vera e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto

NACIONAL-PAR (Técnico: Victor Bernay)

Antony Silva; Blasi, Claudio Nuñez, Ojeda e Rivas; Juan Alfaro, Cáceres e Santacruz; Gaona, Arévalo e Tiago Caballero.