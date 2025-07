Comentaristas de arbitragem veem erro capital em Corinthians x RB Bragantino

O jogo entre Corinthians e Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão, foi marcado por uma polêmica de arbitragem na Neo Química Arena. No primeiro tempo, Bruno Arleu de Araújo marcou um pênalti para o time visitante, e alguns comentaristas de arbitragem discordaram da decisão.

No lance, o zagueiro Cacá levantou a perna para tentar afastar uma bola, e Vinicinho caiu no gramado com a mão no rosto. Bruno Arleu não marcou pênalti em campo, mas foi chamado ao VAR, e após análise no monitor, marcou a penalidade, convertida por Eduardo Sasha.

Na transmissão do Premiere, o árbitro Paulo César de Oliveira afirmou que não marcaria o pênalti. Outros ex-árbitros também se manifestaram sobre o lance.

Opiniões sobre o pênalti em Corinthians x RB Bragantino

Carlos Eugênio Simon (ESPN e perfil no Instagram)

"O árbitro está próximo da jogada, o zagueiro do Corinthians levanta a perna e retira, não tem movimento adicional. O jogador do RB Bragantino vê que ele levantou a perna e acaba se jogando, cavando a penalidade máxima. O árbitro não marcou, o VAR interveio equivocadamente, ele foi ao monitor e voltou apontando para o pênalti. Errou a arbitragem"

Sálvio Spínola (Record)

"Ele recolhe a perna, tenta tirar, foi muito bem o Cacá. Se ele continua no movimento e atingisse, seria pênalti. Mas ele recolhe, para mim não é nada. Nem jogo perigoso, porque ele não impediu a disputa da bola. Nada a marcar"

Renata Ruel (ESPN)

"A questão é analisar a jogada como um todo. O defensor levanta a perna até um pouco demais, sim, mas recolhe a perna e tenta evitar o impacto. E não é na altura do rosto, mas na altura do peito. Essa ação de tentar recolher e diminuir o impacto para mim não caracteriza jogo perigoso. Na ação dele, não coloca o adversário em risco. O adversário sente contato e joga o corpo. Para mim, não é suficiente para gerar impacto na ação do adversário. Não vejo pênalti no lance"