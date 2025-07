Torcedores mandam recado para Dorival após jogo do Corinthians no Brasileirão

O Red Bull Bragantino venceu o Corinthians por 2 a 1 em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (13). Após a partida, os torcedores do Timão mandaram um recado para o técnico Dorival Júnior.

O jogo contou com um pênalti polêmico, convertido por Sasha, e com Cacá trazendo o empate do Timão. No último minuto, Thiago Borbas desempatou para a equipe do interior paulista e colocou o Bragantino na terceira colocação do Brasileirão.

Assim que acabou o jogo entre Corinthians x Bragantino, os torcedores foram até as redes sociais para manifestar sua indignação com o resultado. O técnico Dorival foi o principal criticado pelos torcedores nas redes sociais. Veja abaixo.

Dorival Jr, técnico do Timão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja os recados de torcedores para Dorival após derrota do Corinthians no Brasileirão

Como foi o jogo

O jogo começou bastante intenso. Nos primeiros minutos, o Corinthians esbarrava em alguns erros em tomadas de decisões. Nisso, viu o Bragantino assustar com apenas sete minutos de jogo, quando Sasha ficou cara a cara com o goleiro Hugo Souza e viu a bola parar nas mãos do arqueiro corintiano.

O Corinthians tentou algumas reações, mas sem conseguir avançar. Os erros de passes e o excesso de faltas atrapalhavam o time.

Aos 28 minutos, o clima esquentou. Cacá derrubou Jhon Jhon na área. Bruno Arleu de Araújo, árbitro da partida, foi ao VAR checar o lance. Pênalti marcado.

Na responsabilidade, ficou Eduardo Sasha, líder do Bragantino. Tranquilo e sem problemas, bateu e colocou a equipe do interior paulista à frente do placar. Em resposta, a torcida do Corinthians intensificou os cantos e gritos. Por outro lado, os jogadores do Corinthians se incomodaram bastante e foram tentar discutir com a arbitragem. Para eles, não havia sido falta.

O clima esquentou após o pênalti polêmico. O Corinthians tentava responder, mas sem sucesso. O fim do primeiro tempo foi marcado por um desentendimento por parte das equipes. A discussão entre os atletas seguiu até o túnel que leva ao vestiário, separados pela segurança e pelos membros das comissões técnicas. Fabinho Soldado chegou a ir para cima do árbitro, contestando o pênalti, com intervenção até mesmo da polícia.

O segundo tempo começou com o Corinthians tentando revoltar a nítida revolta que apresentava. Aos dois minutos, Memphis Depay tentou um chute cruzado, que parou com Lucão. Aos quatro, Cacá aproveitou um rebote de Gustavo Henrique e marcou. Na comemoração, balançou a bandeirinha do escanteio na frente de toda a torcida.

Depois do empate, o jogo ficou mais truncado. O Corinthians dominava a posse de bola e o Bragantino não conseguia avançar. Garro chegou a assustar perto dos 27 minutos, mas parou na trave. Pouco tempo depois, Lucão salvou o Bragantino mais uma vez - e de novo com o argentino. O jogo caminhava para terminar empatado, mas no último minuto, a equipe do interior mudou tudo.

Com 52 minutos do segundo tempo, Thiago Borbas passou por todo mundo da defesa do Corinthians e marcou o gol da vitória da equipe. O VAR chegou até a ser acionado para checar um possível impedimento, mas o gol foi validado.