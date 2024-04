Foto: Nelson Almeida / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 09/04/2024 - 21:15 • São Paulo (SP)

A goleada por 4 a 0 do Corinthians sobre o Nacional-AR, pela Sul-Americana, foi especial para Ángel Romero. Com os dois gols anotados, o paraguaio se tornou o maior artilheiro estrangeiro do clube e o jogador do Timão com mais gols na Neo Química Arena.

Após a partida, Romero valorizou a postura do Corinthians e mandou um recado para torcedores que não acreditavam em seu futebol.

- Fico feliz pela vitória, a gente precisava depois do empate fora de casa. Jogamos bem no primeiro e no segundo tempo, tentamos sempre desnivelar o marcador. Feliz pela marca, trabalhamos para cumprir marcas, minha família está sempre acreditando no meu trabalho. Tem pessoas que não acreditam, mas tem que confiar em você mesmo, eu trabalho para melhorar todos os dias - disse o camisa 11 à ESPN.

Romero não escondeu a felicidade por se tornar o estrangeiro com mais gols pelo Corinthians e citou as dificuldades vividas no Paraguai para valorizar o feito.

Romero comemorando seu primeiro gol contra o Nacional (Foto: Nelson Almeida / AFP)

- Feliz por ser o maior estrangeiro artilheiro, venho do Paraguai que é um país sem tantos habitantes, país difícil pela pobreza e por tudo que está acontecendo lá. Mas nós lutamos, sempre tem essa raça paraguaia, e hoje demonstramos isso.e sempre temos que batalhar pelas marcas. Fico feliz - concluiu o atacante.

O próximo compromisso do Corinthians será no domingo (14), contra o Atlético-MG, pela primeira rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena, e Romero deverá ser titular.