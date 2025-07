Derrota reforça urgência do Corinthians por reforços e soluções no ataque

A derrota para o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, neste domingo, dentro da Neo Química Arena, manteve a temporada irregular do Corinthians e também deixou ainda mais evidente um problema que Dorival Júnior vem tentando resolver sem sucesso: a falta de soluções ofensivas. O time até controlou boa parte do jogo, criou chances, mas esbarrou, mais uma vez, na limitação técnica de um ataque que depende quase exclusivamente de Yuri Alberto para balançar as redes.

A janela de transferências, aberta na última quinta-feira, representa uma última oportunidade de tentar entregar a Dorival as peças que faltam. A prioridade está bem definida: um atacante de lado, que ajude a desafogar a dependência do camisa 9.

— Estamos crescendo a cada partida. Precisamos nos concentrar mais nas definições. Tivemos posse, criação, volume de jogo, retomamos a bola. Tudo isso são pontos positivos, que dependem de treino e evolução. O controle nós tivemos, o que nós precisamos é o que tivemos quando o Yuri esteve em campo, que são os gols — lamentou o treinador após a partida.

Com 13 dos 52 gols marcados pelo Corinthians na temporada, Yuri é o único atacante que ainda inspira algum nível de confiança. O problema é que, fora ele, Dorival não encontra no elenco outras opções capazes de entregar o que o time necessita. A ausência de Memphis Depay, por suspensão, e de Romero, pelo mesmo motivo, para a próxima rodada contra o Ceará, só reforça o diagnóstico de que a diretoria precisa agir no mercado. O treinador, embora evite cobranças públicas mais duras, já deixou claro internamente o que deseja.

— Temos que buscar opções no mercado que nos dê um leque maior, para termos um elenco mais forte. Tudo que conversei com a diretoria e com Fabinho no primeiro encontro que tivemos, continuo respeitando aquilo. Não fico questionando o porquê de uma coisa ou outra não acontecer — disse Dorival.

O Corinthians, por sua vez, até se movimentou. Fez proposta de 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos de Biel, atacante do Sporting, mas esbarrou na pedida alta dos portugueses, que queriam 7 milhões de euros por 90%. O clube considerou o investimento alto demais para o atual momento financeiro. Outro nome ventilado foi o de Carlos Vinícius, ex-Fulham, oferecido ao Timão e ainda em análise pela diretoria.